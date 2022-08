El representante de la FAA dijo que "es una ventaja conocer el funcionamiento de la citricultura, la economía regional, la parte arriada; y él la conoce perfectamente".

Sobre la el contacto que tiene con el funcionario, Guía relató que mantienen un diálogo fluido: "Tendrá desafíos importantes y problemas para resolver que veníamos trabajando con Julián Domínguez". "Más allá de la persona, el gobierno tiene que ponerse de acuerdo y marcar un rumbo para transitar el camino de la producción", comentó. Y agregó: "Hemos tenido tres ministros y se nota que algo no está funcionando".

Sobre los problemas que presenta el campo, dijo que no hay uno en particular. "Hay desafíos en los sectores de ganadería, lechería, carne y la apertura de mercados", analizó y dijo que "hay que mejorar y profundizar, no podemos estar en una grieta".

"Se necesita claridad, estabilidad y sobre todo previsibilidad", dijo Guía y resaltó: "La situación de los insumos es preocupante, han subido mucho debido al aumento del dólar y la producción es en pesos".

El titular de la Federación Agraria de Entre Ríos reiteró que "para Bahillo será más fácil gestionar. No es lo mismo que venga alguien del sur o el norte que no conoce la producción ni la idiosincrasia".

Por último, Guía dijo que "no debemos tener idas y vueltas para resolver los conflictos, políticamente habría que facilitar los trámites burocráticos". "Ojalá encontremos el camino, y podamos buscar soluciones para todos los sectores de Entre Ríos", expresó.