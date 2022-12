Analizaron la implementación del Mecanismo contra la Tortura

Palmieri recordó que el organismo que integra presentó un informe sobre la situación de la tortura y malos tratos a personas privadas de su libertad en Entre Ríos, en base a la inspección de lugares de encierro que hicieron en noviembre de 2021. "Ese informe en su momento lo enviamos a las autoridades por si tenían observaciones. Luego de eso lo hicimos público. Nos importó reunirnos con la ministra para ver la cuestión del seguimiento y qué acciones se pueden implementar", manifestó.

"La ministra nos comentó algunas cuestiones que se están desarrollando, como la pronta inauguración de algunas unidades", dijo en referencia a la ampliación de las unidades penales N° 9 de Gualeguaychú y N° 8 de Federal. Al respecto mencionó que se hará un seguimiento de los efectos que tendrán esas obras.

"Otra de las cosas que conversamos que también para nosotros es prioritaria es sobre la conformación del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de Entre Ríos", indicó Gustavo Palmieri. La Provincia cuenta con una ley vigente desde diciembre de 2017 que establece la implementación de este dispositivo, pero nunca se avanzó con la puesta en práctica.

"Se comprometieron a realizar las acciones para ver de poder implementarlo. Lo tienen que conformar las autoridades locales, así que seguramente tienen que tener reuniones a partir de ahora con los distintos actores para ver cómo es la conformación", continuó. Si bien no hubo especificaciones, Palmieri insistió en que durante la reunión se habló de la posibilidad de acciones en ese sentido. "Nos parece fundamental que los actores locales se reúnan y decidan cómo implementarlo", consideró.

Condiciones de detención

Durante el encuentro se habló también acerca del informe sobre las condiciones de detención en comisarías y alcaidías, que este jueves presentó públicamente la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher), junto con la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

"Es un informe que nosotros habíamos apoyado, porque es parte de nuestra obligación como Mecanismo Nacional fortalecer la articulación del trabajo en las provincias. En este caso se dio una articulación entre organizaciones locales de derechos humanos con reconocimiento más las universidades, con el apoyo de la Defensoría General", dijo. "Planteamos que el informe nos pareció muy importante y un elemento fundamental para el seguimiento de nuestro informe", subrayó.

"Lo que pasa en comisarías coincide con lo que nosotros observamos, aunque este informe lo profundiza. Sabemos que las comisarías de Entre Ríos, a diferencia de otras provincias, no tienen sobrepoblación, no hay personas muchísimo tiempo ahí inclusive cumpliendo condenas, que es lo que pasa en otras provincias. Sí en algunas comisarías hay personas mucho tiempo y, al mismo tiempo, las condiciones en las que están no respetan los pisos mínimos de la dignidad de las personas", dijo el comisionado.

01 comisaria contravencional parana.jpg Comisaría Contravencional de Paraná.

A su vez, hizo mención a "la falta de capacitación, pero además de diseño institucional de la Policía para tener personas a cargo durante una cantidad de tiempo que supere los pocos días o los pocos momentos. Inclusive las comisarías no están preparadas ni siquiera para tenerlas por pocos días".

"No hay manera de preparar la alimentación, las visitas, la mínima ventilación, y nos preocupa también bastante que haya casos de personas que mueren en comisarías. Ya sea por agresiones de los funcionarios o suicidio, es una responsabilidad del Estado en términos de cuidado, y las condiciones materiales de las comisarías no están preparadas hoy para eso", concluyó.