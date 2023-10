Aluvión de turistas eligió Entre Ríos este fin de semana XXL

Termas.jpg Hay alto nivel de reservas para el fin de semana extra largo Gentileza: Federación te enamora

Desde la Cámara Entrerriana de Turismo (CET) confirmaron a UNO que hay destinos en la provincia que están con ocupación plena y que hay ciudades, como Concordia, donde el 40% de los turistas son extranjeros, principalmente provenientes de Uruguay, pero además hay una gran cantidad de brasileños. Juan Manuel Acedo, presidente de la entidad señaló al respecto: “En Concordia me confirmaron que hay un 40% de los visitantes que son extranjeros. En esa localidad esperaban una ocupación del 70% y creo que la van a superar bastante. El turista uruguayo está viniendo todos los fines de semana, sean largos o no, sino que ahora con el condimento de finde XXL porque hay algunos eventos en particular, sobre todo en las ciudades que están sobre la costa del Uruguay, así que aprovechan y ya vienen a pasear, por eso ese gran porcentaje”.