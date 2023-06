Alquiler de locales comerciales: hay zonas con alta demanda

Incluso la mayoría están ocupados en diferentes zonas de la ciudad que se constituyeron en polos dinámicos con la expansión demográfica y cuando los negocios de cercanías cobraron relevancia. En este marco, se destacan avenida Zanni, avenida Almafuerte, barrio San Agustín y la zona sur de la ciudad, entre otras. No obstante, el sector predilecto para rubros puntuales sigue siendo la Peatonal San Martín, por el tránsito constante de personas que impulsa mayores ventas.

Locales comerciales registran alta demanda.jpg Locales comerciales registran alta demanda Juan Ignacio Pereira/UNO

Para tener un panorama certero de la situación en las franjas de mayor dinamismo, desde la inmobiliaria de Saúl Hojman llevan a cabo un relevamiento semestral sobre la ocupación de este tipo de inmuebles en distintos sectores de la capital entrerriana, y si bien aún está en proceso la investigación sobre este primer tramo del 2023, el empresario adelantó a UNO que se mantiene la tendencia del último semestre de 2022, con una marcada recuperación en la ocupación de los locales céntricos.

En la evolución de la demanda, se observa que mientras en 2020 un 15,56% de los locales del microcentro –Peatonal y calles aledañas– estaban vacíos. En cambio, sobre un total de 716 locales pudo corroborarse que entre enero y junio de 2022 había 63 locales comerciales desocupados, es decir, un 8,88%. Y para los meses que van de julio a diciembre del 2022 quedaban solamente 49 sin alquilar, es decir, un 6,84%.

Con respecto a la Peatonal, donde se distribuyen a lo largo de sus cuadras 197 locales de diversas características, en el primer semestre del año pasado había cuatro desocupados, y para fines de 2022 sólo había dos locales si alquilar al momento del cerrar el relevamiento. “En la zona céntrica la mayoría están ocupados. Y en otras zonas de la ciudad se han generado con la pandemia varios centros comerciales que al día de hoy se mantienen”, expresó al respecto Saúl Hojman, quien sin embargo comparó: “Son diametralmente opuestos los costos del alquiler en la Peatonal, donde un local puede tener un precio de unos 300.000 o 400.000 pesos, y en calle Artigas, por ejemplo, algo similar va a valer a lo mejor 50.000 pesos por mes. Uno lo ve desde le punto de vista de la utilidad y la Peatonal es el lugar más concurrido, sin dudas. Pero desde el punto de vista de lo económico, quizás a un comerciante le sirve de todas maneras alquilar en otra zona”.

Martín, referente de una inmobiliaria de calle Uruguay, en Paraná, también analizó esta tendencia y aseguró: “Está todo bastante ocupado en cuanto a alquiler y la demanda es constante. Además de los departamentos de uno o dos dormitorios, o las casas, que es lo que más se alquila y no hay nada, en locales comerciales también hay muchos pedidos. Ahora, por ejemplo, entraron dos en el centro, y seguramente se van a alquilar en los próximos días, porque es altísima la demanda de este tipo de inmuebles”.

A su vez, aseguró: “Todo sigue alquilándose, en general no ha bajado el caudal de operaciones en lo que respecta a locales comerciales. Por ahí se desocupan algunos de gran porte, cuyo valor es superior a 300.000 o 400.000 pesos al mes y cuesta un poco más alquilarlos, pero los locales chicos se ocupan rápido”.

Asimismo, observó: “Por un local en Peatonal se pagan fortunas. Se pueden conseguir tal vez a 800.000 por mes, o hasta un millón en alguna esquina emblemática de algún local de ropa bien puesto. Son siempre valores altos y son de indumentaria principalmente. También hay locales grandes que los que más los alquilan las casas de electrodomésticos”.

A su vez, advirtió: “Hay muchísima diferencia de precio en calles aledañas a Peatonal. Y después, en las zonas más periféricas, donde se alquilan locales para quioscos, despensas, librerías, son más económicos los alquileres, comparado con el centro”.

La zona sur de Paraná es otra de los segmentos en los que se expandió la demanda de locales, de la mano de un crecimiento comercial y demográfico exponencial. Desde una inmobiliaria de la zona advirtieron que “muchos negocios que estaban en el centro y cerraron en la época de pandemia, optaron por reabrir en este sector, porque el alquiler es más accesible”.

Acerca de este tema, María Paula Armándola, presidenta del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, indicó a UNO: “Además del centro, una de las zonas que más se destaca por la alta demanda es avenida Zanni, donde está todo alquilado. En calle Gualguaychú hay locales más grandes y son más difíciles de alquilar por este motivo”.

A su vez, evaluó cómo se fue dando el repunte luego de las limitaciones a partir del Covid: “En el primer tramo de la pandemia tuvimos una fuerte baja en la demanda de este tipo de locales por todo el parate comercial, pero hoy alquilar un local comercial es más fácil que alquilar una vivienda, y los dos están regidos por la misma ley”, manifestó.

Sobre este punto, analizó: “Lo que ocurre es que los contratos de alquileres habitacionales no permiten tener certidumbre: uno entra al contrato y a los 12 meses sabe que va a actualizar el precio, pero no sabés en cuánto, en cambio en un local comercial sí se puede prever. Por eso la ley de Alquileres presentó dificultades en los alquileres habitacionales, porque no deja que la negociación se dé entre las partes en cuanto a precio y períodos de actualización, que es lo que se ve reflejado en los locales comerciales”.

“En este último caso, los precios se están ajustando actualmente cada seis o cada cuatro meses, pero con índices por debajo de la inflación”, dijo a modo de conclusión