Ahorristas se unen frente a la excesiva suba de cuotas de planes de ahorro de autos

El sueño del 0 Kilómetro para muchos se ha convertido en los últimos meses en una pesadilla. Como consecuencia de la inflación y fundamentalmente la devaluación, las cuotas de los planes de ahorro se dispararon más del 100% y hasta el 150% desde la primera de las corridas cambiarias, es decir, menos de nueve meses.

Ello ha llevado a que cada vez sean más quienes no puedan afrontar los nuevos costos, tanto para quienes todavía no retiraron la unidad como para aquellos casos que ya cuentan con el vehículo pero siguen pagando las cuotas.

Los planes de autoahorro son propuestas financieras de todas las marcas de automóviles. Se trata de grupos cerrados de 164 ahorristas, que de manera solidaria pagan hasta que la totalidad acceda al vehículo. Por mes, una unidad sale por sorteo y otra por licitación.

Algunas estimaciones dan cuenta de que en el país hay 1,2 millones de ahorristas en estos sistemas.

Las presentaciones ante organismos de defensa del consumidor han crecido exponencialmente en todo el país. En Paraná, un grupo de autoconvocados, que suman más de 200 de la región, mantuvieron una reunión la semana pasada con la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia, con el patrocinio y asesoramiento gratuito del Centro de Orientación, Defensa y Educación del Consumidor.

La abogada de la institución, Mariela Panceri, informó a UNO que el encuentro surgió como consecuencia de la preocupación por los aumentos que están soportando los ahorristas. "La problemática es muy amplia y son muchas las aristas para analizar. Lo que a ellos les ha causado un problema es el aumento de las cuotas, que se les hace que sea muy difícil soportar por el aumento de la cuota en relación con el aumento salarial", indicó.

Puntualmente sobre ello, sucede que las empresas tienen un precio de la unidad 0 Kilómetro para los planes de ahorro, y otro, mucho menor y con bonificaciones, en el mercado. De ese modo, hay vehículos que en el mercado pueden conseguirse por 120.000 y hasta 290.000 pesos menos que los precios de lista, que sirven para el cálculo de las cuotas.

"En este momento estamos reuniendo la documentación para contar con cada uno de los planes, porque cada empresa tiene sus propios términos", acotó la letrada.

Panceri señaló que se advierte, y es el eje de análisis, en los montos para el cálculo de la cuota, que se toman distintos valores de referencia, y es ahí donde se produce un daño al consumidor.

"La Ley de Defensa del Consumidor prohíbe hablar de precios, no protege esa arista, porque vos contratás libremente. Lo que nosotros estamos estudiando es por qué al consumidor le toman distintos valores, y actuar rápidamente sobre ello", añadió.

Vinculado al aumento de las cuotas y también de la morosidad es la situación de aquellos que ya retiraron el auto. Sucede, contó, que si no paga una o dos cuotas, automáticamente se secuestra la unidad.

"Esto lo hemos planteado y tuvimos respuestas favorables. Nos encontramos con la Ley de Secuestro Prendario, que es muy antigua e implementada para las máquinas agrícolas y no para estos planes de autoahorro. Estos juicios se inician en Capital Federal: te quitan el auto, te lo llevan, no tenés derecho a defenderte, no te enterás y te avisan luego si te quedó algo de dinero o no. Es una situación muy grave", sostuvo Panceri, y contó el caso de una persona que se retrasó 10 días y le bloquearon la cuenta, es decir, no le dejaban pagar, la causa se deriva a un estudio jurídico, que luego resulta difícil contactarse.

A raíz de estas situaciones, la integrante de la organización de defensa del consumidor –que trabaja también con planteos de usuarios por la situación del transporte entre Paraná y Santa Fe– aconsejó: "Lo peor que podés hacer, como en toda situación de Derecho es dejarte estar; tenés que hacer saber esta situación a través de una carta documento o notificación a la empresa para hacer saber tu imposibilidad de pago, tu necesidad de renegociación".

Al respecto, mencionó que han detectado otras supuestas irregularidades. Por ejemplo, un usuario le mostró un gasto administrativo excesivo en la cuota de los planes de autoahorro. Se facturaban tres conceptos: gasto administrativo, actualización del gasto administrativo y derecho de permanencia, que resumía un valor de 3.000 pesos.

Otros aspectos que planteó la profesional son la escasa información o falta de notificación de cambios, o qué sucede con el grupo cuando se empiezan a bajar los ahorristas.

Los ahorristas damnificados pueden presentarse ante la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia, también en la Defensoría del Pueblo o contactarse con la asociación, en el página de facebook de Codec.













Los clientes apuestan a poder reestructurar deuda





Con el asesoramiento legal, los ahorristas apuntan a lograr una medida cautelar para que cesen los aumentos, y así poder seguir pagando las cuotas. "La gente quiere pagar, tiene voluntad de pago; buscamos que no caigan en mora", dijo Panceri. En Paraná la situación derivó en la conformación de un grupo de autoconvocados, que ya reúne a 250 afectados en la región. Cristian Vásquez, uno de los integrantes del grupo, explicó a UNO que cuotas que en el primer semestre del año eran de 8.500 pesos, hoy se elevaron a 18.000 pesos. Por eso, adhieren y se movilizan con la idea de que se congele por un año la cuota. A modo de ejemplo, graficó que por un Fiat Argo hoy el valor móvil va desde 600.000 pesos, según el modelo. Sin embargo, en el mercado y con bonificaciones, se puede conseguir a 360.000 pesos. En diálogo con UNO, informó que durante esta semana se reunirán en la sede de la vecinal Santa Lucía para juntar firmas, junto a formularios de denuncias particulares. "Vamos a hacer una demanda colectiva ante Defensa del Consumidor, y luego se pueden hacer demandas particulares. Estamos reclamando que algún legislador dé la cara por esta situación", planteó. Hizo referencia a presentaciones que se hicieron en Mendoza y también en Tucumán, en este último caso rechazado, porque tocaron muchos puntos. "Vamos a abordar específicamente un punto, que es por el aumento desmedido de las cuotas", explicó Vásquez, e invitó que se acerquen a la vecinal Santa Lucía a quienes ya se dieron de baja de los planes de autoahorro para que pueden defender sus derechos. "Nos empezamos a juntar hace un mes, y ya somos más de 250", indicó.