Agentes sanitarios nucleados en UPCN definieron reclamos

Entre los puntos que se discutieron se encuentra definir la situación de los promotores de salud, quienes no cuentan con los mismos derechos que los agentes sanitarios; la necesidad de capacitación ; la modificación del escalafón; el traslado que no se está pagando; la necesidad de que el cargo de supervisor sea designado por concurso , entre otros.

El Sindicato acordó con estos trabajadores y trabajadoras mantener reuniones permanentes, y fijó un encuentro virtual para el 10 de noviembre y una nueva reunión provincial en fecha a confirmar.

Agentes sanitarios UPCN.jpg

“Pasaron más de 20 años de la aprobación de la ley que contiene al sector y hoy se necesitan modificaciones porque ha quedado desactualizada”, explicó al respecto la Secretaria Gremial del Sindicato, Cristina Melgarejo. Agregó que “son trabajadoras y trabajadores de un sector sumamente importante y UPCN reconoce y encarna sus necesidades”.

También se refirió a los promotores de salud, una figura que “se incorporó hace pocos años y no todos tuvieron la posibilidad de pasar de carrera, porque no fueron contemplados por el Ministerio”. Como consecuencia, pese a que estos trabajadores “pusieron todo durante la pandemia, no tienen todos los derechos que sí tienen los agentes sanitarios”, cuestionó Melgarejo.

Si bien desde UPCN ya se hicieron los planteos correspondientes ante la cartera sanitaria entrerriana para que esta situación sea subsanada, hasta el momento no ha habido respuestas. “Celebramos que este día nos encuentre unidos planteando propuestas y les hicimos saber el compromiso de UPCN con los agentes sanitarios, así como se logró avanzar con la ley de Enfermería, los profesionales y todos los trabajadores de salud, nos ponemos al frente de estos reclamos para llevar nuevas conquistas”, finalizó Melgarejo.