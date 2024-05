Acceso a la vivienda: crecen las consultas en inmobiliarias de interesados en los créditos UVA

El gobierno entrerriano no descontará el día de paro general

vivienda crédito hipotecario viviendas 1.jpg

Sobre esta iniciativa, Iara Defazy, vicepresidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos (CCPIER), señaló a UNO: “El mercado de venta hoy está moviéndose muy lentamente. Pero con este tema de los créditos que salió hace una semana, ya tengo varios clientes que me han consultado. La gente realmente necesita una línea de créditos, y le parece bien que sea UVA. Si bien cada caso es particular y es individual, y por supuesto que tiene que ver con la realidad de cada persona, los alquileres también se van actualizando por la inflación. Muchos clientes ven la posibilidad de llegar a comprar su vivienda a través del crédito hipotecario, al comparar una cuota de un crédito UVA con el valor de un alquiler, y sobre todo si tienen una diferencia para poder llegar a tener su propiedad”.

“La expectativa con respecto a este tema es buena. Creo que va a dinamizar el mercado, que va a ayudar a que se cierren muchas operaciones”, subrayó.

Según lo anunciado, los nuevos créditos se pueden destinar a la compra, refacción y construcción de viviendas. En todos los casos son en pesos y el monto de la devolución se ajusta según el índice UVA, el cual varía de acuerdo a la inflación. A esto se suma una Tasa Nominal Anual (TNA) fija (porcentual al valor medido en UVA), además de un valor correspondiente al seguro de incendio.

Antecedentes

Si bien la desaceleración de la inflación anima a más gente a solicitar este tipo de préstamos, la experiencia de quienes accedieron a esta modalidad en 2017 genera también algunas dudas. No obstante, sobre este punto Defazy observó: “Hay muchas familias que tuvieron esa experiencia, pero la mayoría de los créditos UVA se están pagando. Y si uno hace un análisis, la cuota de un crédito UVA no supera la cuota de un alquiler de un inmueble de similares características. O sea que la gente que está pagando los créditos UVA que sacaron en el 2017, a la mayoría les ha seguido siendo más conveniente pagarlo con esta modalidad, porque aparte se van capitalizando, porque ese inmueble ya es propio”.

Edificio Departamentos Vivienda 3.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Con respecto a esta inquietud, el Banco Nación anunció además que los tomadores de crédito tendrán la opción de abonar un porcentaje adicional de tasa como seguro por si la inflación se dispara. A diferencia del resto de las entidades, contará con este beneficio clave para los clientes que cobren sus haberes en la entidad: “Las familias que soliciten el préstamos podrán contratar una opción que tiene un tope contra la inflación”, indicaron.

LEER MÁS: Banco Nación lanza una línea de créditos hipotecarios

“El Banco Nación anunció ayer una línea de créditos, también hipotecarios, con UVA y una tasa fija, con esta posibilidad. Recién están empezando a salir las líneas con las propuestas de los bancos. Se espera que a medida que se vayan sumando más bancos, vaya siendo más competitivo, es decir, que de alguna manera vayan bajando un poquito las tasas, porque hasta ahora las propuestas que hay se forman con un porcentaje fijo y el UVA, que va acompañando la inflación”, refirió Defazy.

Sobre la oferta de inmuebles hoy en el mercado inmobiliario, precisó: “Hay mucha oferta de propiedades en venta y hoy. Rige otra vez la voluntad de las partes en un contrato de alquiler a partir del Decreto 7023, y en muchos casos la gente que tiene la propiedad en venta y las ha volcado en alquiler, han pactado qué pasa si esa propiedad se vende. Eso está bueno, porque las dos partes están de acuerdo, tanto el locador como el locatario, si la casa está en venta qué pasa, y si la propiedad se vende, cómo resuelven esta situación. Eso es particular de cada caso porque tiene que ver con el acuerdo de cada contrato. Pero ya se puede plantear”.

Edificio Departamentos Vivienda.jpg Lanzan créditos UVA para acceder a la vivienda propia

Una incógnita que surge en este contexto es si el crecimiento de la demanda va a hacer que aumenten los precios de los inmuebles. Al respecto, la especialista evaluó: “El aumento se va a dar probablemente, pero no en el corto plazo, porque hay mucha oferta de propiedades en venta. Lo que puede pasar es que se empiecen a vender esas propiedades que están disponibles y está la posibilidad de que en el mediano plazo se incrementen los precios, pero no ahora, ya que hay mucho stock. Este es un mercado que se maneja por la oferta y la demanda. Actualmente es mayor la oferta y si suben los precios, no se van a vender”.

Consultas

La vicepresidente del CCPIER respondió además cuáles son las principales consultas de los interesados hacen a las inmobiliarias y comentó: “He tenido varios perfiles, desde un cliente que quiere emprender una actividad comercial, hasta una familia que quiere comprar su casa en la ciudad, o una persona sola que quiere mudarse a su departamento. Hay muchas consultas porque la verdad que ha generado muchas expectativas esta línea de crédito y la gente está consultando porque ven que es una posibilidad de llegar a su casa propia”.

En cuanto a las recomendaciones al momento de comprar, aclaró: “Todo depende de cada caso particular, de cada cliente. Hay que evaluar qué le conviene. No podemos generalizar porque cada situación de cada bolsillo es única. Lo que recomiendo que recurran a un profesional, a un corredor inmobiliario matriculado, el cual les pueda asesorar y puedan charlar con él cuál es la realidad en cada caso de cada familia para poder ver cuál es la mejor oferta”.