A diez días del choque en Concordia, habló la madre de la beba internada: "Volvimos a nacer"

Durante el domingo, su mamá hizo público un emotivo mensaje en Facebook: "Hoy hace una semana del accidente que me cambió por completo la vida. Gracias a Dios estamos contando hoy esto, gracias a Dios Giane está estable y con vida, luchando aún y con un largo camino, gracias a todos los que estuvieron, rezaron, oraron, enviaron fuerzas para nosotras. Gracias a toda la familia que me acompaña y amigos, que me dieron fuerza y a Giane también".