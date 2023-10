La impactante cantidad de denuncias que tiene Aníbal Lotocki en su contra

Luego de las muertes de Mariano Caprarola y Silvina Luna, ocurridas en agosto, Aníbal Lotocki recibió una gran cantidad de nuevas denuncias en la Justicia producto de ex pacientes que lo acusan de tener consecuencias físicas por sus procedimientos.

"Las fuentes judiciales que pudimos consultar estiman que es la denuncia número 100 contra Aníbal Lotocki, mirá el número que estamos dando", comentó Martín Candalaft.

Y remarcó: "Hay muchas denuncias contra él que no se hacen mediáticas, por eso no las conocemos. 100 denuncias, una condena, que en algún momento estará firme pero por ahora no".

"¿De qué se trata esta nueva denuncia? Esta denuncia tiene que ver con la casa de Vicente López, porque lo acusan de haber operado en la provincia de Buenos Aires, esto es del año 2018", continuó el periodista.

Y reveló sobre esta nueva denuncia: "Aníbal Lotocki nunca tuvo matricula para operar en la provincia de Buenos Aires. Acá se presenta un hombre que efectivamente dice que él fue operado en la provincia de Buenos Aires por Aníbal Lotocki, tiene pruebas".

"Esta denuncia es porque opera en un lugar donde no debía operar y además, porque realizó una operación sin ser cirujano. Aníbal Lotocki se recibe como médico, con orientación en cirugía, que no es lo mismo que ser médico cirujano... Con eso solo, desde que se recibió hasta ahora, operaba Aníbal Lotocki, lo cual es sumamente grave", detalló Martín Candalaft.

Y aseguró que "este hombre se suma a esta denuncia colectiva, que en total, insistimos, llega a las 100 denuncias en su contra. No todas en el mismo juzgado, sino que en distintos juzgados de la Ciudad de Buenos Aires".

"En la Justicia ya se está hablando de empezar a englobar todas esas denuncias que tiene Aníbal Lotocki en un mismo juez y un mismo fiscal, que las investiguen de manera integral, porque entienden que no se trata de casos aislados, sino que se trata de una asociación ilícita", confirmó el periodista.

Aníbal Lotocki se mudó a un barrio privado

Aníbal Lotocki y su esposa María José Favarón se mudaron de la conocida casa de Olivos donde son esperados constantemente por la prensa y hasta tuvieron una movilización en su contra en la puerta luego de la muerte de Silvina Luna, ocurrida el 31 de agosto.

Las cámaras del programa DDM, América Tv, registraron el momento exacto en que el camión de mudanza se encontraba en la puerta de la casona el lunes por la tarde y se cargaban los muebles.

El polémico cirujano y su pareja se subieron al auto de alta gama y antes él dijo unas pocas palabras con una sonrisa: "Nunca pensé que iba a ser tan estresante”, sostuvo sobre la mudanza.

Hasta el momento se desconocen detalles de dónde se mudarán ya que se mantiene en total reserva para que no se filtre en los medios pero circuló que se iría a un barrio privado ubicado en Pilar, el cual ya tendría señado.

En un momento trascendió que irían al barrio privado Haras del Sur 1 en La Plata pero que los planes cambiaron debido a que no fueron aceptados.

Cabe recordar que Aníbal Lotocki ya fue condenado por lesiones graves en 2022 a cuatro años de prisión y 5 de inhabilitación para ejercer la medicina.