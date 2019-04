Violencia de Género Cero

En el masculino ámbito de la Sociedad Rural y con preguntas direccionadas hacia la economía, la producción y las elecciones, estas palabras descolocaron un poco a todos. Macri empezó a trazar elipses en el aire con su precaria oralidad y nunca respondió lo que se le preguntaba. Resaltó el hecho de que la colega tuviera la oportunidad de preguntar y se autoelogió asegurando que "es el presidente que más conferencias de prensa ha dado".

El textual es vacuo pero vale reproducirlo para contextualizar: "Bueno, me parece que también en esta nueva etapa de la Argentina, en la etapa de las libertades, de la capacidad de opinar libremente, de expresarse libremente, de ustedes poder actuar -estamos en una conferencia de prensa donde ustedes preguntan al presidente y el presidente ya ha hecho más conferencias de prensas que otros en su historia. También hemos sacado este problema a la luz, que existía de siempre y no se hablaba, y hoy está sobre la mesa; y estamos trabajando. Y hemos planteado cosas que no habían existido, como un plan de prevención y de trabajo contra la violencia de género que realmente está funcionando. Tenemos una línea de acceso telefónico, se han multiplicado las denuncias, hay una mejor toma de conciencia y trabajo de la Justicia alrededor del tema y también hemos sacado leyes importantes como la Ley Brisas (SIC) que permite tratar un paliativo en situaciones que terminaron en tragedia (SIC)". El Presidente se arrogó "haber sacado a la luz un tema del cual antes no se hablaba", borrando años de lucha del colectivo feminista; festejó que se hayan multiplicado las denuncias y consideró "exitoso" su plan de prevención en un contexto de 72 muertes en tres meses. Dijo que están trabajando sobre los contenidos pedagógicos pero, sin terminar la frase, se enredó con el juez que liberó al femicida de Micaela García (Sebastián Wagner): "Entre Ríos vivió un episodio tremendo con un juez que, lamentablemente, el jury lo eximió, que creo que se llamaba Rossi, que es una vergüenza que siga ejerciendo en su cargo porque tuvo una defensa corporativa. Porque la realidad es que tenemos que asumir nuestra responsabilidad, los ejecutivos nacionales, provinciales y los jueces para cuidar a la familia y a las mujeres, para que este tipo de violencias se vaya erradicando, fundamentalmente en que, 'el que las hace las paga', esa es la única manera de que lo podamos revertir".