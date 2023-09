Qué más se puede decir que no se haya dicho en estos días sobre la muerte de Silvina Luna, de las malas praxis médicas, la dismorfia corporal y las presiones para encajar en cánones hegemónicos de belleza impuestos culturalmente por “el sistema”.

Hubo generaciones enteras que se formaron con el modelo voluptuoso de las vedettes como La Tana Alan, Susana Traverso o Yuyito González, como parámetros a los que toda mujer debía aspirar para ser deseable. Antes fueron Nélida Lobato, Ámbar La Fox, Libertad Leblanc, las hermanas Pons, Moria Casán, Susana Giménez, y los nombres siguen. Esos senos totémicos eran imposibles de tener sin una cirugía y se comenzaba a combatir con furia la celulitis con diversos métodos estéticos para no tener una cola caída, algunos inocuos y otros invasivos como las liposucciones que se cobraron varias vidas de gente no tan famosa.

El destape.jpg

Durante la década del 90 se llevó todo al extremo y ya no solo había que tener tetas enormes sino también panzas chatas, colas altas y piernas tonificadas.

Los programas de Marcelo Tinelli eran la vidriera que les mostraba a las pibas –y no tan pibas– el cuerpo aspiracional para que los varones “las quisiesen” y para que las puertas se les abrieran.

Y con el nuevo milenio llegaron las redes sociales, que hoy tienen un rol fundamental para las mujeres más jóvenes en el refuerzo de esos mandatos y esa violencia estética cuyos alcances en la producción de sentido aún se están estudiando, pero viene con labios muy gruesos y pómulos bien altos en cabezas que se dicen empoderadas.

Marcelo Tinelli.jpg

Pero esta presión sobre la corporalidad femenina viene desde mucho tiempo atrás, cuando a las mujeres prácticamente se las compraba y vendía como vacas. Se puede decir que es una conducta histórica y que lo único que va cambiando para la mujer son los parámetros de belleza a alcanzar. Lo único que no ha variado, a pesar del avance del feminismo, es la presión que se ejerce sobre sus cuerpos a los que no se les permite envejecer naturalmente.

Los hombres tampoco están ajenos a los estereotipos de belleza. Se los prefiere musculosos, sin panza y con cabellos saludables, pero la presión social y cultural que se ejerce sobre ellos siempre es mucho menor y sin tantas nefastas consecuencias.

publicidad sexista.jpg

Especialistas han llenado horas de análisis mediático sobre la violencia estética, los cánones de belleza, la discriminación para quienes no encajan con las expectativas sociales culturalmente establecidas, sobre las prácticas quirúrgicas invasivas, la impunidad con que se las ejerce sin controles ni justicia. Los mismos medios y programas que hoy llenan horas de espacio televisivo con el caso de Silvina Luna son los que, día a día, perpetúan el modelo de la mujer objeto y promocionan a cirujanos plásticos como Aníbal Lotocki, cuya fama se debe a sus “publinotas” y al roce con el poder.

Silvina Luna.jpg

Como la misma Silvina relató: “Los medios presionan con productores que te dicen que te operés tal o cual parte, que tenés que bajar de peso, y si no podés, hacete una liposucción (…) Tenés que estar bien del bocho, bien tratada y segura para no caer en eso (…) Yo creía que quien era, no era suficiente”, según las propias y tristes palabras de la malograda modelo.

labios siliconados.jpg

Los mandatos de belleza acentúan la dismorfia corporal en aquellas personas que experimentan esos trastornos y lleva a una persona al extremo de incurrir en conductas alimentarias nocivas como la bulimia y la anorexia, o a querer someterse a una cirugía sin problemas de salud mediante.

¿Qué hace que una chica de 18 años quiera intervenirse el cuerpo? Encajar socialmente “por belleza” no habla más que de algunas carencias y da la pauta de lo difícil que es ser elegida por capacidad en una sociedad que aun hoy pretende relegar a la mujer a roles decorativos o domésticos y pasivos.