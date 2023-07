Por fin una buena para los jubilados

La Fe de Vida, trámite por el cual los jubilados o pensionados debían acreditar que no ha muerto para cobrar, no es más obligaria. Una buena para ellos.

Los jubilados y pensionados no tendrán más Fe de Vida.

En los últimos días se dio una gran noticia para los jubilados de Anses en la República Argentina. La Fe de Vida, trámite por el cual el jubilado o pensionado debe acreditar que no ha muerto para percibir sus ingresos, fue eliminada e a partir de la sanción en Cámara de Diputados. La gestión era tediosa para muchos adultos mayores porque debían asistir a Anses para informar que estaban vivos así de insólito. Muchos no podían ir por razones de salud y también de movilidad. Ahora por suerte no tendrán que ir más.