Miley y un año colmado de éxitos

Su éxito comenzó al ser la protagonista de la serie Hannah Montana que la lanzó a la fama con tan solo 14 años el 24 de marzo de 2006. Allí se convirtió rápidamente en una de las estrellas del pop de Disney, con su dulzura y belleza cautivó a las niñas que en su mayoría hoy son adultas como ella. Esto la llevó a ser noticia muchas veces y a lo largo de los años por sus polémicas actuaciones en el ámbito privado que, como suele suceder en el ámbito del espectáculo, se filtran y generan un gran torbellino de opiniones y juicios. Cuestiones relacionadas con su orientación sexual en un mundo que aún no estaba preparado para normalizarlo, se filtraron fotos de Miley besando a otras chicas o participando de fiestas dudosas Hoy, si bien la cantante tiene novio, insiste en que está dispuesta a amar a cualquier persona que la ame, sea del género que sea. Luego, fue con Wrecking Ball que terminó de ser la chica Disney y comenzó su carrera como la adulta rockera que es. Todo ese proceso no lo vivió sola, sino también con sus fans que apoyaron cada paso que Miley hacía.

Este año a pesar de todo lo vivido, fue una de las artistas mas escuchadas del año en distintas plataformas digitales. Su single “Flowers” nos reconoció como merecedoras de ramos de flores que solas podemos comprarnos y se coronó en el Top 1 de la música en el año con 1.600 millones de reproducciones globales y es la canción más reproducida del año en Spotify. La cantante cumplió 31 años el 23 de noviembre y lo celebró en un exclusivo hotel de Los Ángeles. También interpretó una nueva aparentemente dedicada a su novio Maxx Morando.

Además, en este 2023 tomó la decisión de no realizar giras en el corto plazo. A finales de mayo, la exestrella de Hannah Montana explicó en su cuenta de Instagram que su decisión no se debía a falta de aprecio por sus fans, sino a su deseo de no prepararse en camerinos ni dormir en autobuses en movimiento, pues no era lo mejor para ella en ese momento. También ha sido muy selectiva con sus apariciones públicas, siendo su última en una alfombra roja en abril.

Por otra parte, en su faceta como actriz, este año revolucionó Netflix con una película que se estrenó en el 2012: LOL. En ese año fue un fracaso absoluto, pero está logrando el éxito 11 años después tras estar en lo más visto de la plataforma de streaming en los últimos días. No solo tiene a Cyrus como protagonista sino también a la estrella Demi Moore.

En la política, fueron miles los memes que se hicieron al respecto por su nombre y el de uno de los personajes más destacados del año en nuestro país: Javier MILEI. Además, este último fue el político más buscado del año a través de Google. Todo coincide.

Por otro lado, la ex ligisladora Ofelia Fernandez hizo alusión a Cyrus al publicar un video despedida de sus funciones. En un giro irónico, utilizando la pantalla partida, Ofelia Fernández se despide dando un beso emulando a Miley Cyrus complementando la imagen con la misma secuencia del contenido de Disney Channel. Probablemente, la similitud entre el apellido del presidente electo y el nombre de pila de la cantante y actriz norteamericana, refleja cierta ironía que se vio en todo el recorrido audiovisual realizado por la legisladora porteña.

Sin mas, cabe destacar que somos muchas que como niñas teníamos a una Miley de ídola y modelo a seguir que fue creciendo a la par de nosotras y nos ayudó a comprender por qué el sistema patriarcal en el que estamos inmersas nos condiciona constantemente. Eso no significa que haya cierto aprecio por el actual presidente.