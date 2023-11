La tregua que hoy da el río Uruguay

La costanera de Concordia comienza a tener esa imagen que todas las bajantes representan, un tono mayoritariamente marrón, con la basura que siempre deja el río. Pero lo más importante es que muchos de ellos ya empezaron con la limpieza para volver lo antes posible a la normalidad.

No obstante, la incertidumbre de saber qué pasará está latente porque las previsiones a corto y mediano plazo no se conocen. La perspectiva más próxima es que el río se mantendrá por debajo de los 12,60 metros en los siguientes siete días en Puerto Concordia y eso permitirá que no haya mayores inconvenientes a la hora de pensar en una próxima evacuación. Inclusive, desde el área de Hidrología de la Represa de Salto Grande pretenden que esa cota no sea revertida y esté la plena seguridad que el río no volverá a perjudicar a miles de personas como ocurrió, ya que fueron más de 1.500 las personas desplazadas a los cinco centro de evacuados, como a viviendas particulares.

Inclusive desde la Cooperativa Eléctrica hicieron el llamado para que los usuarios que estén por debajo de los 13,67 metros puedan concurrir a la ex Estación Norte para iniciar el trámite de restitución del medidor de luz. “Visto que ha empezado a descender el río, la Dirección de Electrotecnia se empezó a organizar con el tema de la reposición de medidores, que se van a entregar a partir de mañana”, comentó al respecto Andrés Villalba, responsable de esta dependencia municipal.

De todas maneras, desde el área de Hidrología de la Represa de Salto Grande manifestaron que se está esperando una onda de crecida que viene aguas arriba y que en estos días estaba a la altura de Santo Tomé, Corrientes. También para hoy y mañana hay una previsión de lluvias en las cuencas cercanas al lago de Salto Grande, que influirá en el nivel del embalse de la represa, pero aseguran que será contenido y no permitirá que suba el nivel aguas abajo. En fin, afortunadamente, sin posibilidades que el río vuelva a crecer de manera continua.

De todas maneras, muchas personas que se han visto afectadas se hacen la pregunta de qué pasará en las siguientes semanas, con qué comportamiento se despachará el río. A ello lo explicó el ingeniero Guillermo Collazo, de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. “Nosotros nos manejamos con varios pronósticos meteorológicos, como se sabe a medida que se aleja el día de la previsión es más incierto, pero los pronósticos meteorológicos son fiables a cinco, seis días, no más. Después tienen poca certeza de que ocurran. Nosotros tomando como dato de entrada esas diversas previsiones meteorológicas, hacemos una estimación de cómo puede comportarse el río en los próximos 10 o 15 días”, comentó.

Por último y sobre sus previsiones, el ingeniero remarcó: “Sabemos que estamos en un contexto general de mayores lluvias por la influencia del Niño, aunque el pronóstico meteorológico no puede saber lo que va a ocurrir dentro de 15 días sabemos que es probable que haya una sorpresa desagradable con las lluvias. Hasta que no cambie este contexto de Niño –que sería hasta marzo del próximo año aproximadamente– somos prudentes y nos guardamos un cierto margen de reservas para no tener que sorprender con noticias negativas aguas abajo”.

En fin, un río con diferentes variables como es el Uruguay en un contexto muy particular por este fenómeno que se presenta es para seguir de cerca el comportamiento y bregar para que muchas familias ya no deban pender de un hilo para salir de sus viviendas.