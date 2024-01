Lo mismo hizo con el paro general del miércoles: se puso a la cabeza de la confrontación directa con el sindicalismo y la oposición no aliada al gobierno de Javier Milei. Es que para ella la protesta equivale a un problema de inseguridad que merece sí o sí la intervención de las fuerzas policiales; nunca es la manifestación de una problemática social. Su protocolo antipiquetes como primera medida de gobierno es prueba de ello. Ya lo hizo en su primera gestión, cuando nunca logró implementarlo, aunque las marchas en Buenos Aires solían terminar en represión, heridos y detenidos.

Patricia Bullrich Protocolo de libre circulación.jpg

No tiene tanta difusión gubernamental la otra inseguridad. Ni el presidente Milei; ni el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, ni el vocero Manuel Adorni tienen a la pobreza y a los bajos salarios como ejes de sus intervenciones en el espacio público. Hablan sí de la inflación, pero se autofelicitan porque afirman que lo que hacen es evitar una mayor. Se desentienden de las evidencias: que en diciembre la inflación fue del 25% y en enero se encamina a una cifra similar; que hicieron una devaluación feroz; que dejaron subir los precios de los alimentos y los combustibles exponencialmente; que preparan tarifazos o que los alquileres son impagables, todavía más que antes, cuando ya eran exorbitantes.

No hace ni dos meses que asumió el elenco de La Libertad Avanza-macrismo. Comúnmente, los gobiernos tienen una luna de miel con sus votantes y con la mayoría del arco político. Llegan con el respaldo de las urnas y están legitimados para trazar una hoja de ruta y gobernar como consideren pertinente. Los famosos cien días suelen ser el plazo de licencia social. No ha sucedido en la historia reciente que una gestión haya encontrado tan rápidamente el nivel de rechazo que ya se siente. No en las redes, claro, donde los autopercibidos libertarios nadan con comodidad; sino en la calle. En el supermercado, en la caja de la farmacia, en la sala de espera de las inmobiliarias y en todas aquellas situaciones que impliquen desembolsar dinero para hacer frente a las necesidades elementales. Los sentimientos se reflejan también en las filas para buscar un empleo y en los contenedores de residuos donde excavan las familias indigentes. No son postales novedosas. Existen desde hace muchos años y muchos gobiernos. Lo que sucede es que cada vez es peor. Y mientras tanto, funcionarios y emisarios de grandes empresarios redactan leyes y decretos para aplicar recetas ya conocidas, que sólo traerán más ajuste, más pobreza y más desocupación.

Ésa es la otra inseguridad, la de no saber cuándo una familia de ingresos bajos o medios podrá salir a flote. O, al menos, sacar la cabeza del agua. O si, por el contrario, una nueva decisión tomada detrás de un escritorio hará que se hunda más y más, como en un océano sin fondo.