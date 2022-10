Gracias, obreros del neumático

También demostraron que no es fácil: fueron cinco meses de conflicto, con embates empresariales, políticos, mediáticos y gubernamentales, que se endureció al final. Lograron un 66% de aumento, que no parece tanto ante un 100% de inflación anual.

A su vez, los obreros del neumático volvieron a poner de relieve quién produce en Argentina. Porque se había instalado desde hace varios años que los que empujan la economía y pueden sacar al país adelante eran solo los dueños que deciden invertir, o aquellos apellidos de familias con historia industrial. Pero más que nada, se había puesto en el podio del éxito a algún nerd (en el mejor de los sentidos) que pudiera crear una aplicación para transacciones financieras y hacer más fácil la vida de todos.

Los obreros del neumático pararon por sus salarios y casi paralizan la industria automotriz, el comercio del rubro y el transporte automotor en general ante la carencia de la mercadería para que millones de vehículos puedan seguir rodando. Y hablamos de solo un sector de la industria. Entonces ¿quién produce y motoriza la economía del país? ¿Un obrero o una fintech?

Muchos comunicadores alarmados por el conflicto gremial no podían creer que un obrero tenga un salario de 400.000 pesos, como se decía que iban a cobrar ante la anterior oferta patronal. ¿Por qué no? Al fin y al cabo es la cuarta parte de lo que gana un juez, que no produce nada. ¿O los sueldos que para la mayoría de los trabajadores nos parecen exorbitantes son un privilegio de bancarios (casi $240.000 inicial en diciembre), aceiteros o petroleros?

Habrá que esperar para saber si esta batalla ganada por un sector de los trabajadores privados abre un nuevo momento de las luchas obreras, o no. Al menos, muchos quedarán con un sabor dulce porque algunos de los que vienen perdiendo hace muchos años, esta vez triunfaron.