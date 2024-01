Fundamentalista del NO al aire acondicionado

Partiendo de la base de que le hacemos un gran bien al medio ambiente y a nuestro bolsillo al no utilizar los aires acondicionados, tenemos que destacar que su uso en general afecta a nuestro organismo y en algunos casos no se entiende. No sólo existe aquel calor sofocante que irrita y genera malestar en las personas que deben transitar por calles soleadas con pisos de cemento y Poca sombra proveniente de un árbol. No es sólo eso. El calor y el verano no siempre generan sensación de cansancio e impaciencia de que llegue el invierno y el tan ansiado “alivio” de las lluvias.