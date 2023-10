El piletón del Thompson, al olvido

El viernes 16 de marzo de 2018 quedó inaugurado el llamado por esa época piletón del Thompson. El mismo se dispuso en el balneario municipal de la ciudad de Paraná para mitigar el calor, ya que las playas no estaban habilitadas por la contaminación del arroyo lindante que por estas horas fue entubado.

Desde hace varios días se puede ver maquinaria pesada y varios obreros en el trabajo de rellenar con tierra y luego con material los cientos de metros cuadrados que ocupaba el piletón dispuesto por el gobierno del que era intendente de la capital provincial Sergio Varisco para que sea utilizado por gran parte de la ciudadanía de manera gratuita.

De esta manera pasó sin pena ni gloria una pileta que no tenía filtros para el agua y que se usó prácticamente nada. No se lo pudo ver en acción en ningún verano. Fue inaugurado en otoño y al año siguiente no se usó en su plenitud. Una verdadera lástima.

Se trataba de una especie de piscina de 40 metros por 30, y una profundidad que va de los 70 centímetros a 1,60 metros. La pileta llena contenía cerca de 2 millones de litros de agua. Con un chorro (se veía a lo lejos) que arrojaba agua potable a la piscina, con la idea de otorgar salubridad y los controles y análisis eran realizados a diario por Obras Sanitarias. Pero la pileta no tenía filtros como cualquiera de algún complejo o club de la capital entrerriana. Ahora solo quedará el recuerdo en algunos paranaenses de una pileta que nunca fue.

Quedó habilitada el 2 de abril de 2018, tras el paso del verano y pleno arranque de las clases de los chicos. Algunas altas temperaturas se registraron por esos días, pero no fueron suficientes para disfrutar del lugar plenamente.

thompson 3.jpg El piletón. Foto UNO Diego Arias.

LEER MÁS: En un día con 33° habilitaron la pileta en las playas del Thompson

La necesidad de la obra surgió porque desde hace años el ingreso al río Paraná está prohibido porque el agua está contaminada a la altura de la gran playa. Este verano esperan solucionar todo y que se puedan meter. Por ahora no está confirmado de manera oficial.

La Municipalidad de la ciudad de Paraná también había embellecido los alrededores de ese lugar con la colocación de bancos, maceteros, sombrillas, duchas y un cerco perimetral. Ahora todo fue todo sacado por las nuevas obras.

En ese tiempo el secretario del Centro Integrador de Servicios Ciudadanos Roberto Sabbioni expresó a los medios: “Estas obras mencionadas han sido habilitadas y se seguirán haciendo cosas en la zona para que luzca de la mejor manera, porque consideramos que el ciudadano paranaense se merecía contar con un espacio de esta naturaleza para que pueda disfrutar en familia”. Palabras que quedaron ahora lejanas.

LEER MÁS: Bahl y Katopodis recorrieron la obra del arroyo Las Viejas

Roberto Sabbioni fue el centro de los reclamos de muchos paranaenses por contar con una pileta que no sumó en nada para mitigar el calor. Fue una obra que no se usó y que generó un gasto innecesario para la comunicad y que ahora años luego de su puesta en marcha deja en claro que así fue.

Según se informó por parte de las actuales autoridades municipales se hará un playón deportivo para el básquet y vóleibol y además con elementos para practicar calistenia, que es una actividad que venía reclamando un espacio público para poder practicarla.

Así pasó el piletón, que no fue utilizado por la gran mayoría de los paranaenses y mucho menos por turistas. Ahora será un playón deportivo. Por estos días está siendo tapado por Obras Sanitarias.

Se realizará un lugar para uso deportivo y ya hay en el lugar un cartel indicativo que deja en claro qué habrá en ese reducto. Espero que en esta oportunidad será utilizado por la ciudadanía en su plenitud y sobre todas las cosas que sea cuidado por todos.