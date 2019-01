El Niño 2019 en la agricultura

El Niño está pegando y mucho sobre la provincia. No se vive el drama de territorios vecinos, pero en las ciudades ribereñas el acecho del agua cada día se profundiza. Pronosticadores del clima esperan un cambio para los próximos días pero, avisan, de darse será un paliativo o un recreo. El panorama signado por las copiosas precipitaciones no cejará. El las zonas rurales la situación es diversa. Expertos aclaran que las reservas hídricas están de optimas a excesivas y que la humedad persistirá en el suelo.

En ese contexto confiaron que el maíz es el grano mejor posicionado. Su desarrollo es muy bueno. Pablo Fontanini, profesional de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos especificó al sitio campoenaccion.com que los maizales crecieron el 15% sobre los terrenos entrerrianos y que en general los rendimientos no serán castigados por el evento climático. "Si analizamos el último trimestre vemos que en noviembre en Entre Ríos cerró con un promedio de 170 milímetros igual que diciembre, siendo que la media ronda en los 120 y 130 milímetros. Mientras que en la primera quincena de enero llovió lo que llueve en el mes, es decir que podemos esperar un plus de unos 60 milímetros más, eso nos estaría dando unos 500 milímetros" sentención el especialista al periodista Miguel Ruberto.

Para muchos puede quedar claro que entre sembradores, contratistas, dueños de la tierra y acopiadores este Niño 2019 extrañamente pueda transformarse en un dolor de cabeza. Dirán que la comercialización de granos de la mejor calidad se estaría asegurando y que una hecatombe caída desde el cielo cambiará el estado de las cosas. Sin embargo, basta conocer la información que dispone Fontanini para descubrir que la vedette de la agricultura entrerriana, la soja, no la está pasando como debería. "En lo que es soja de primera, y fundamentalmente de segunda, el panorama es más complicado. Entre el 80% y el 90% de la de primera está de buena a muy buena, pero los productores que se retrasaron en la siembra quedaron quizás con un 10% con bajo stand de plantas y eso no es lo adecuado para tener un máximo rendimiento y esta situación se agravó en soja de segunda". Para los ajenos al sector, lo de primera y segunda refiere a fechas de siembra, situación que se traslada a las trillas y así es como se arriba al contexto climático actual con las plantas en diversos estados de crecimiento; incluso muchas sin haber arrancado su proceso. Desde la Bolsa especificaron que alrededor del 40% de la soja de segunda está condición de entre regular a mala, "lo que lleva a que el productor analice la situación y puede que queden muchos lotes sin sembrar", dijo Fontanini. En líneas generales el escenario global no aparece con tonos dramáticos pero para los que trabajan en campos bajos, islas y lotes cercanos a las costas de los ríos y arroyos entrerrianos los sistemas de producción se ven alterados de manera exponencial. Y los tamberos que deben sacar materia prima cada día se quedaron sin caminos por donde andar, como cualquier hijo de vecino en el agro.

Y por ellos desde las entidades piden asistencia urgente. Entre los agricultores será una carambola el rendimiento y los datos precisos solamente se conocerán cuando desemboque la cosecha. Y para esa situación aún quedan pendientes algunos episodios de El Niño 2019.