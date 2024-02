El calor nos tiene naranjas

Por estas horas el calor no da tregua en la región. El tema preocupa a muchos por el tema de la salud y no tener un golpe de calor. En el medio de la ola de calor que azota a casi la mitad del país y de las alertas meteorológicas por temperaturas extremas en varias provincias Entre Ríos no escapa a las altas temperaturas. Por eso no pueden faltar los consejos para mantener fresca la casa y aliviar el agobio en los hogares y también una correcta hidratación por el calor. Siempre sin usar tanto el aire condicionado a los que tienen suerte de contar con uno y no le temen al consumo de energía.