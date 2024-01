Covid-19: Está acá, todavía no se ha ido.

Días más tarde el gobierno argentino de turno anunció que debíamos quedarnos en casa hasta el final de Semana Santa, lo cual se extendió más de lo que creíamos, transformándose en una de las cuarentenas más largas del mundo, donde recién en noviembre de dicho año, las provincias comenzaron a normalizar su circulación. Sin olvidar los hechos que marcaron un hito histórico para dichos gobernantes.

Más allá del gran conocimiento que hay sobre la enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, nunca está demás recordar que la mayoría de las personas infectadas por el virus experimentarán una enfermedad respiratoria de leve a moderada y se recuperarán sin requerir un tratamiento especial. Pero lamentablemente, durante su etapa más dura, este virus se encargó de destruir millones de familias en el mundo.

Solamente en Argentina se contabilizan 130.699 fallecimientos confirmados por coronavirus. Cifra que se ha mantenido en constante crecimiento a lo largo de estos años.

Dejamos el alcohol en gel y barbijo de lado creyendo que todo había terminado. Pero según el Boletín Epidemiológico de la Nación se registran entre 400 a 500 casos de Covid por semana en el país.

“Sabemos que es un virus que se propaga rápidamente y el impacto se ve en estas épocas de vacaciones. Mucha gente se trasladó de Buenos Aires a Salta y viceversa y junto con ellos llevan esta enfermedad”, explicó Marcelo Quipildor, médico infectólogo del Colegio de Médicos de Salta.

El especialista instó a volver al uso del barbijo quirúrgico. Sobre todo, en lugares cerrados. Evitar estar en conglomerados y remarcó la importancia del lavado de manos, que no solo evita el Covid, sino, también otras enfermedades infecciosas y destacó la importancia de acudir a la consulta médica ante cualquier síntoma, ya que es un virus de rápida propagación. No se recomienda la automedicación como corticoides, aspirinetas o paracetamol. “Eso no está indicado, lo mejor es acudir al médico”, aclaró.

En lo que respecta a nuestra provincia, en Entre Ríos crecieron un 68% los casos de coronavirus y un 10% la ocupación de las terapias intensivas. El Ministerio de Salud de Entre Ríos reveló que la Provincia registró 27 nuevos casos de coronavirus durante la semana pasada, un 68% más de los detectados la semana anterior, y ante ello se encontraban ocupadas más del 58% de las 267 camas de terapia intensiva, un 10% más que a mediados de enero.

Si bien el 90% de los entrerrianos tiene al menos una dosis y el 81% se encuentra con dos vacunas, sólo el 12,9% de los ciudadanos se aplicó cuatro dosis contra el Covid-19, según el monitor de vacunación provincial.

Frente a esta suba, la Dirección General de Epidemiología alentó a continuar con el esquema de refuerzos en la vacunación, una vez por año y cada seis meses aquellas personas pertenecientes a grupos de riesgo, como estrategia para prevenir cuadros complicados. Días atrás, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, alertó y le pidió a la ciudadanía entrerriana que tome los recaudos necesarios. Lamentablemente, este maldito virus nos acompañará por un largo tiempo. Pero nosotros tenemos las herramientas para erradicarlo, tomando conciencia y volviendo a las prácticas de prevención, más allá de que son parte de una historia reciente que nos costó asumir y afectó nuestra normalidad.