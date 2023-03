8M: "Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras"

"Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras" es la consigna bajo la cual este #8M se marchará con reiterados reclamos que no están siendo atendidos

“Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras” es la consigna bajo la cual este miércoles #8M la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y no Binaries de Paraná y la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas marcharán desde plaza 1º de Mayo a plaza Mansilla, frente a Tribunales para visibilizar inequidades económicas, la feminización de la pobreza y denunciar todas las formas y consecuencias de la violencia de género que sigue matando. A pocas horas de la simbólica fecha, un femicidio más horroriza a la sociedad. La vida de otra mujer fue arrebatada por un sujeto incapaz de aceptar un No. “Un hijo del patriarcado”.