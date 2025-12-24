Fundación Cauce se presentó como amicus curiae en amparo por fumigaciones en Colonia Ensayo

La acción fue promovida por una vecina de Colonia Ensayo por fumigaciones en campos linderos a Tierra Alta sin respetar las distancias fijadas por el STJ

La Fundación Cauce se presentó como amicus curiae en un amparo ambiental por fumigaciones con agrotóxicos en inmediaciones del barrio Tierra Alta, en Colonia Ensayo.

La acción fue promovida por una vecina frente a aplicaciones que se realizan en campos linderos a la urbanización, sin respetar las distancias de resguardo fijadas por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (precedente “Rosso”). La actora advirtió que, pese a la existencia de una sentencia firme, se habrían autorizado fumigaciones en distancias sensiblemente menores, amparadas en la reciente Ley Provincial N.º 11.178.

"Como organización ambiental, bajo la figura de amicus curiae, aportamos al tribunal argumentos jurídicos, ambientales y de derechos humanos. Reafirmamos que los conflictos socioambientales vinculados al modelo productivo no pueden resolverse desconociendo la evidencia científica, los fallos judiciales firmes ni los estándares de derechos humanos y ambientales", expresaron desde la fundación.

Tierra Alta Colonia Ensayo fumigaciones.jpg

El caso

La causa “Rosso Janet Ximena c/ Haberkon Mauro Ariel y otro s/ acción de amparo” (Expte. N.º 13805), tramita ante la Cámara Segunda de Paraná – Sala Segunda, como amparo ambiental vinculado a fumigaciones con agrotóxicos en inmediaciones del barrio Tierra Alta I, II y III, en Colonia Ensayo, departamento Diamante.

La acción fue promovida por la vecina, quien solicitó la protección urgente del derecho a la salud y a un ambiente sano frente a aplicaciones de agroquímicos realizadas en campos linderos a la urbanización, sin respetar las distancias de resguardo fijadas por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en el precedente “Rosso” (Expte. N.º 1869). En ese fallo, el máximo tribunal provincial estableció la prohibición de fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y aéreas a menos de 3.000 metros, hasta contar con estudios científicos que demuestren su inocuidad.

En este nuevo proceso, la actora advirtió que, pese a la existencia de una sentencia firme, se habrían autorizado fumigaciones en distancias sensiblemente menores, amparadas en la reciente Ley Provincial N.º 11.178, lo que configuraría una situación de regresión ambiental, una violación de la cosa juzgada ambiental y un riesgo grave e inminente para la salud de más de 140 familias.

El 22 de diciembre de 2025, la Cámara hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada y ordenó la suspensión inmediata de fumigaciones terrestres y aéreas en los linderos de Tierra Alta I, II y III, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, reconociendo la urgencia del planteo y el peligro de un daño irreversible.

FUMIGACIÓN LOTEO TIERRA ALTA.jpg

El rol de CAUCE como amicus curiae

En este contexto, Fundación Cauce se presentó como amicus curiae con el objetivo de acercar al Tribunal argumentos jurídicos y consideraciones relevantes desde el derecho ambiental, constitucional, nacional e internacional, que contribuyan a una adecuada resolución del caso.

Un amicus curiae (del latín, "amigo de la corte") es una acción de persona u organización que, sin ser parte en un litigio, solicita permiso para presentar información técnica, objetiva o especializada ante un tribunal para ayudarlo a tomar una decisión más informada, especialmente en casos de interés público o derechos humanos.

El escrito, presentado el martes 23 de diciembre, busca aportar elementos vinculados a:

El derecho humano a un ambiente sano y a la salud.

La supremacía constitucional de las normas ambientales y la vigencia de los presupuestos mínimos de protección.

La aplicación de principios fundamentales del derecho ambiental, como el principio precautorio, el principio de no regresión y el de progresividad.

La relevancia de la cosa juzgada ambiental y su carácter vinculante para actores estatales y privados.

Los impactos de la exposición a agrotóxicos sobre la salud humana a través de distintas vías (aire, agua, alimentos).

La agroecología como alternativa productiva saludable, sustentable y compatible con la protección de derechos fundamentales.

La intervención de Cauce se fundamenta en su trayectoria de trabajo en Entre Ríos en materia de agroecología, alimentación saludable y control de agrotóxicos, así como en la producción de informes, posicionamientos y aportes al debate legislativo y judicial sobre estas problemáticas.

"Desde Cauce reafirmamos que los conflictos socioambientales vinculados al modelo productivo no pueden resolverse desconociendo la evidencia científica, los fallos judiciales firmes ni los estándares de derechos humanos y ambientales. La participación como amicus curiae busca fortalecer el acceso a la justicia ambiental y contribuir a decisiones que prioricen la vida, la salud y el ambiente por sobre intereses económicos de corto plazo", se indicó.