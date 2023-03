Fernando Sabag Montiel no se arrepiente del atentado a Cristina Fernández

"No me arrepiento. Gatillé y el tiro no salió" dijo Fernando Sabag Montiel dese la cárcel sobre el atentado a Cristina Fernández. Los motivos

“Mi situación es muy comprometida y estuve buscando los medios de forma despavorida”, admitió en una conversación con productores de C5N desde la cárcel de Ezeiza, donde permanece detenido desde el año pasado. Sabag Montiel está procesado con prisión preventiva tras apuntar con un arma hacia la cabeza de la expresidenta el 1° de septiembre de 2022, frente a su domicilio.

Cristina Fernández Atentado 1.jpg

Al ser consultado por las razones por las cuales intentó asesinar a Cristina Kirchner, fue tajante: “Básicamente por la situación del país”.

Luego explicó que el arma que utilizó “estaba cargada” y que “tiró (sic) del gatillo”, pero “el tiro no salió”. “Tenía cinco balas el arma. Después me plantaron balas en mi casa que no tenía. Pusieron droga diciendo que era un drogadicto. Están defenestrando, dando una imagen, inflando más de lo que soy, cuando yo no soy todo lo que dicen ser”, manifestó.

Por último, le preguntaron si estaba arrepentido y contestó con un contundente “no”.