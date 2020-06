Este es el cronograma de cobro de becas

La acreditación del beneficio del Instituto Becario Provincial (Inaubepro) se extiende hasta el viernes 19 de junio y se abonan por única vez dos meses juntos. Además, continúan abiertas las inscripciones para gestionar becas nuevas y renovaciones.

El Instituto Becario dio a conocer el cronograma de pagos de las becas provinciales correspondiente al mes de junio, con el cual se inicia el pago del beneficio a los estudiantes del nivel secundario que renovaron su beca.

En esta oportunidad se abonarán de manera excepcional dos meses juntos, mayo y junio, debido a la situación extraordinaria que se generó por la pandemia. Además se depositarán las becas del nivel superior de aquellos estudiantes que solicitaron su beneficio en 2019.

Sebastián Bértoli, director ejecutivo del Instituto, informó que este lunes comienza el pago de los beneficios a los estudiantes secundarios que hicieron su solicitud para este ciclo lectivo 2020.

Aclaró que se trata de renovaciones de becas secundarias y apuntó que se cobrará parte del monto de manera retroactiva, ya que se percibirán de manera conjunta los meses de mayo y junio dentro de este primer pago.

El titular del organismo explicó también que, debido al cambio en el período de pago de las becas del nivel secundario, se abona desde mayo a noviembre y luego se liquidará febrero y marzo del año siguiente. También precisó que la acreditación de las becas se hace por día, según la finalización del DNI.

Bértoli recordó que no es necesario que los beneficiarios concurran al banco ya que "la beca se deposita y pueden retirar el dinero a través de los cajeros automáticos", sintetizó. De igual manera detalló: "aún tenemos becas del nivel secundario que se encuentran pendientes de evaluación, ya que hay solicitantes que no han podido finalizar la solicitud por falta de documentación".

Aquellos estudiantes secundarios que iniciaron la solicitud de beca y que aún no la finalizaron, debido a que no han podido acceder a alguna documentación por la pandemia, no están comprendidos por este cronograma ya que no se ha podido realizar la evaluación correspondiente. Una vez finalizado el trámite y, con la posterior evaluación, aquellos estudiantes que resulten beneficiados serán informados y percibirán la beca con retroactivo al mes de mayo.

El Cronograma

Los pagos se extienden desde este lunes hasta el viernes 19 de junio inclusive. De acuerdo a la finalización del DNI, el cronograma quedó determinado de la siguiente manera:

Lunes 8 de junio: terminación del DNI en 0. | Martes 9 de junio: terminación del DNI en 1.

Miércoles 10 de junio: terminación del DNI en 2. | Jueves 11 de junio: terminación del DNI en 3.

Viernes 12 de junio: terminación del DNI en 4. | Martes 16 de junio: terminación del DNI en 5 y 6.

Miércoles 17 de junio: terminación del DNI en 7. | Jueves 18 de junio: terminación del DNI en 8.

Viernes 19 de junio: terminación del DNI en 9.

Atención virtual

El Becario cuenta con el chat online en donde se pueden realizar consultas, está disponible de lunes a viernes y cuenta con una franja horaria extendida, de 8 a 20. Al mismo se accede ingresando en la web del organismo, donde el equipo del Área Becas del Instituto responde dudas y consultas acerca del trámite online para la solicitud tanto de becas del nivel secundario como del superior.

Además, se pueden realizar consultas vía mail a la dirección: atpublico@institutobecario.gov.ar

"Estamos activos mediante diferentes canales de comunicación, ya que tenemos la posibilidad hoy de que cada evaluador desde su casa pueda trabajar de manera online", indicó Sebastián Bértoli.

Becas 2020 Nivel Superior

La inscripción para las becas del nivel superior continúa abierta y hasta el momento no hay fecha estimada para el cierre.

La documentación requerida es la misma que se pide habitualmente, con la diferencia que deberá estar digitalizada previamente para poder cargarla en la web. Entre los requisitos se encuentran el documento de identidad del estudiante y constancia de CUIL y los tres últimos comprobantes de ingresos familiares.

La situación académica es un requisito indispensable para los estudiantes del nivel superior, a quienes se les exige aprobar el 70% de las materias, en el caso de terciarios, y el 50% para universitarios.

Además, deberán presentar su constancia de alumno regular o la inscripción al ciclo lectivo 2020, boletín de calificaciones de ambos lados firmado por la autoridad educativa, en caso de ser ingresante, analítico actualizado de materias aprobadas y plan de estudio de la carrera.

Por último, si el estudiante es menor de 18 años debe consignar un titular responsable para el cobro de la beca.