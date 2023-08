PyP, el único magazine holístico de la TV local

PyP es la consecuencia del trabajo y vínculo que crearon los conductores en 2017 cuando comenzaron a trabajar juntos en A media Mañana, una magazine periodístico que se emitía por Canal Once de lunes a viernes de 9 a 12. A Paola Ponroy y Cesar Abraham les surge de la necesidad, inquietud, deseo y una convicción sobre los temas emocionales y espirituales: "Ahí le dimos forma a lo que hoy es nuestra marca". En principio, se creó la página web , luego comenzaron un programa radial en Mxradio de Buenos Aires y actualmente PyP se transmite por la televisión: "Apuntamos a un público definido, establecemos temas fuera de la agenda de la actualidad y ofrecemos diferentes miradas de un mismo tema, desde síntomas físicos, patrones emocionales y conductas. Hay una cantidad de personas que no saben que, por ejemplo, una meditación de 10 minutos o lo que comemos, puede cambiarnos. Son herramientas que nos permiten sentirnos bien. Entiendo que al sistema le cuesta que se comuniquen estas cosas", indicó Paola.

PAOLA PONROY Y CESAR ABRAHAM.jpg

Por otro lado, Cesar Abraham dijo: " Queríamos contar algo diferente de lo que nosotros hacíamos, que era informar del día a día, la actualidad y lo que ocurría en Paraná y a nivel nacional. Dijimos que había otras cosas de las que queremos hablar. Por eso surgió PyP: Tratando de brindar información a la gente sobre diferentes temas y que todo está reacionado con todo"

Por otra parte, Paola se refirió al modo en el que se abordan los temas y el apoyo de la audiencia: "Somos muy responsables para convocar a quienes hablan de estos temas holísticos, como por ejemplo, psicólogas/os, nutricionistas, médicos, terapeutas en medicina India, biodecodificacion, kinesiologia, entre otras especialidades. Además, teníamos buena respuesta de los televidentes. Eso nos dio la pauta muy ávido de esta temática", precisó Paola y Cesar agregó: "Veo una recepción muy buena, de todos modos, siento que por ahí la gente no termina de entender que es lo que hacemos", bromeó y explicó que lo que "engancha" al televidente es la dinámica con la que se lleva adelante el programa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paihuen (@paihuen.terapiasholisticas)

Es por eso que temas como la piel, el funcionamiento del cerebro, la felicidad, entre otras, pueden tratarse desde un aspecto médico, cotidiano u holístico. La terapeuta holística por excelencia que oficia de columnista cada miércoles es Victoria Piccoli. Su basta trayectoria en el mundo de las lecturas de tarot, registros akashikos, el reiki y la armonización, le da un condimento especial y espiritual fundamental en PyP. Además, con la doctora fisiatra, Felisa Quijano, habla de la importancia de la descodificación biológica emocional y cómo cada emoción se refleja en la columna y el piso pélvico. Si bien la parte de la producción general y la pauta de las entrevistas recae en el trabajo arduo de los conductores, Axel y Sol son los coordinadores de piso que hacen a la fluidez en las grabaciones de cada programa. "Tenemos reuniones semanales donde programamos cuáles son los temas de los que queremos hablar y lo discutimos. Cuando nos ponemos de acuerdo, vamos por los mejores profesionales a los que podemos acceder ya sean de Paraná o a nivel nacional. De hecho, tratamos que los dos entrevistados que tenemos por programa sean uno local y otro de otro punto de la Argentina. Esa es una posibilidad que nos da la tecnología", indicó Cesar.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cesar Abraham (@cesar.abraham)

Cesar Abraham y Paola Ponroy se conocieron en 2017, una semana antes de salir al aire por primera vez: "Sabíamos quienes éramos cada uno pero nunca habíamos trabajado juntos. Nos habremos cruzado pero no más que eso. A ella no le habían hablado bien de mi, a mí no me habían hablado de ella. Igual, yo sabía quien era ella. Era la rubia de las noticias y una gran profesional. Desde que nos conocimos fue mágico todo lo que pasó porque trabajamos como si nos conociéramos de toda la vida", expresó el locutor nacional.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cesar Abraham (@cesar.abraham)

