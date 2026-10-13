Libros para el Día de la Madre: las novelas románticas y bienestar, los géneros más buscados

Para este Día de la Madre, analizaron las elecciones de libros de sus lectoras y los intereses que vienen marcando las tendencias de lectura durante este año.

Según Buscalibre, estos fueron los libros más buscados por las lectoras en 2026 . La ficción, la autoayuda y los infantiles también forman parte de las principales elecciones de los lectores argentinos.

Para este Día de la Madre, analizaron las elecciones de sus lectoras y los intereses que vienen marcando las tendencias de lectura durante este año. Entre las categorías que concentran mayor interés aparecen las novelas románticas y los libros vinculados al bienestar, junto con propuestas de ficción, autoayuda y literatura infantil.

Los datos relevados por el Índice de Lectura 2026 de Buscalibre identificaron cuáles son los títulos y autores que se destacan dentro de estas categorías. Entre los libros más pedidos se encuentran Manifestadoras, El Día de la Trilla y Reino de Cenizas, reflejando algunos de los intereses que atraviesan actualmente las elecciones de los lectores argentinos.Entre los autores que concentraron mayor interés durante el año aparecen Sarah J. Maas (estadounidense), J.K. Rowling (británica), Freida McFadden (estadounidense), Julia Quinn (estadounidense) y Rebecca Yarros (estadounidense), con una fuerte presencia de autoras de ficción, fantasía y romance entre las búsquedas registradas en la plataforma.

“La maternidad ocupa mucho tiempo y muchas veces la lectura queda para esos momentos que cada una encuentra para sí misma. Lo que vemos es que no hay una única lectura asociada a esta etapa: conviven la ficción, las novelas, el bienestar y muchos otros intereses. Hoy, además, la posibilidad de comprar libros online amplía mucho esa búsqueda y permite acceder a autores y títulos de distintas partes del mundo, según los gustos de cada lectora”, señala Tomás Meabe, Country Manager de Buscalibre Argentina.

La lectura y la maternidad

En torno a la maternidad, los libros pueden acompañar momentos e intereses diferentes. Hay quienes encuentran en la ficción o el romance un espacio de entretenimiento, quienes se acercan a títulos vinculados con el bienestar y el desarrollo personal y quienes eligen historias para compartir con sus hijos.

Desde Buscalibre señalan que el 60% de las compras realizadas en la plataforma durante 2026 corresponden a lectoras mujeres. Dentro de este segmento, las lectoras de 18 a 35 años representan el 70%, y entre sus principales elecciones aparecen títulos vinculados a novelas románticas y ficción.

A partir de estas tendencias, Buscalibre propone para este Día de la Madre una selección de libros para leer por placer, historias que abordan la maternidad y los vínculos familiares, y títulos para compartir entre madres e hijos.

Para leer y disfrutar:

La asistenta, de Freida Mc Dadden.

La chica italiana, de Lucinda Riley

Antes de que se enfríe el café, de Toshikazu Kawaguchi

Historias sobre maternidad y vínculos:

Besame mucho: cómo criar a tus hijos con amor, de Carlos González.

Lo que me queda por vivir, de Elvira Lindo.

Las maravillas, de Elena Medel.

Para compartir la lectura:

Como si fuera un río, de Shelley Read.

Tokio Blues, de Haruki Murakami.

Las olas, Virginia Woolf.