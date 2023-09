La fábrica de historias presentó 'Let it Be' en Paraná

La influencia de la banda inglesa busca habitar los espacios de un Paraná del recuerdo en la década de los 60, llegando al público a traves de "Let it Be".

“Malena Sarrot y Víctor Villarraza concebimos los textos y fuimos engarzándolos con temas de los Beatles que nos fueron inspirando situaciones y momentos precisos”, indicaron los artistas en parte de prensa.

Asimismo, agregaro que “cuando estuvo terminado el texto y la idea general llamamos a Eli Sarrot (pianista) y Leo González (guitarrista fanático beatlero) para que nos acompañaran con temas de los Beatles desde la excelencia de sus interpretaciones y sus voces, y el estuche quedó completo e inalterable como la caja de un Stradivarius”.

Los cuatro artistas buscan conmover y convocar a un público habido de nuevas experiencias sensoriales, ya que la narrativa oral se ve atravesada por la música en vivo de la legendaria banda.

“La obra convoca a todas las generaciones, ya que el disfrute por los Beatles no tiene edad” dijo a UNO la artista.

El espectáculo de narrativa oral “Let it Be”, a cargo de Malena Sarrot y Víctor Villarraza, con música de Eli Sarrot y Leo González se dará cita en calle Pasaje Alfredo Bravo casa 17 a las 20 horas.

Las entradas se pueden reservar al 343- 4258383 a un valor de 2.500 pesos.

Sobre el espectáculo

Consultada por la propuesta Malena, afirmó: “Let it be es un sueño que tiene más de un año y que venimos acariciando y macerando hasta su génesis en este 2023. La gran admiración que tenemos por el grupo The Beatles pero más que nada por su música que ha perdurado a través de tantos años fueron el motor para comenzar a escribir la historia”. La obra cuenta las historia de dos niños, María y Juan quienes cruzaron sus vidas un 6 de julio de 1957, el mismo día en el que Jonh Lennon y Paul Mc Cartney se conocieron en Liverpool. Ambos encuentros, cambiaron sus vidas para siempre.

Estos pequeños crecen y viven su historia en la ciudad de Paraná, atravesados por los generosos compases de los Beatles. Cada una de sus vivencias une su lenguaje, su cultura, sus calles y amores unidos por las vidas en paralelo de sus ídolos británicos. El ambiente de la época, el Paraná de esos años está presente todo el tiempo como contexto de la narración. “El poder rendir homenaje a nuestras calles, a nuestro río, a las costumbres está todo el tiempo presente atravesando las distintas épocas en las que transcurren las vidas de Juan y María. Por eso será un revivir de hermosos momentos para algunos, o escuchar una historia, con mucha historia detrás, para otros”, remarcó Sarrot.

Let it Be como canción

Let It Be es una de las baladas más famosas de la banda The Beatles, lanzanda en 1970 en el álbum del mismo nombre. Escrita por Paul McCartney y compuesta con la participación de John Lennon, trata de un episodio de la vida de Paul. Según las declaraciones ofrecidas en varias entrevistas, Paul McCartney escribió la canción después de haber soñado con su madre, Mary McCartney, quien había fallecido diez años antes.

A pesar de que Paul no pudo recordar exactamente las palabras de su madre en el sueño, el sentido de su mensaje era este: “Let it be” (déjalo ser/estar). No queda claro en la canción si se trata de un sueño, de un recuerdo .