Juan José "Buby" Marchioli celebra 62 años de trayectoria musical

Buby contó a UNO: “Con mis amigos nos juntábamos e íbamos a Lt14, cantábamos en los programas para chicos. Mi carrera me ha dado incontables momentos de felicidad, porque cada presentación fue y será el momento más feliz de mi vida. Estar en un escenario, estar en contacto con la gente es lo mejor, cuando era chico y hoy, que me dedico a la música latina. Los momentos más tristes los he vivido en mi vida personal, pero en lo artístico, el día de la madre en 2002 hice una canción y se la presenté al director del canal donde trabajaba en aquel momento, no le interesó. Me contacté con el dueño de otro canal de la ciudad y le encantó, hicimos el video y me preguntó qué quería yo, le respondí que no quería nada, solo que el canal la pasara, que la muestren. La cuestión es que, como mucho, pasaron la canción dos veces durante el fin de semana, entonces el lunes fui a averiguar y me dijeron que ya no iban a pasar mi canción y me devolvieron el cassette, fui censurado. Porque el contenido de la canción era de una niña triste que corría viendo las vidrieras de los negocios pero no podía comprarle nada a la mamá porque no le alcanzaba, tenía una letra jugada para la época. La canción la cantaba mi hija”.