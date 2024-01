"Canto de monte y agua", por Celeste Abba y Agustina Cortés

Celeste Abba contó a UNO: “Nos gusta nombrarnos como Carne de lengua, en alusión a un cuento que contamos en nuestro repertorio. Es un cuento popular que habla de un Sultán que tenía a su esposa cada vez más enferma y deteriorada, entonces, este hombre se enteró que en el mismo pueblo donde él reinaba, había un hombre pobre que tenía una mujer rozagante de salud y belleza, ella tenía todo el bienestar. Entonces, le fue a preguntar cúal era su secreto. Y el hombre pobre le contó que él le daba de comer carne de lengua. El Sultán, inmediatamente, llamó a todos los servidores y les pidió que fueran a todas las carnicerías y le guardaran las lenguas de todas las bestias que se cazaran. Así, el Sultán comenzó a darle de comer a su esposa todos los días carne de lengua. Le daba de comer eso al mediodía, a la tarde y a la noche, pero la mujer estaba cada vez más flaca, ojerosa y pálida. En un momento el Sultán se cansó y fue a hablar con el hombre pobre, le dijo que iban a cambiar de esposas. Al hombre pobre la situación no le cayó nada bien pero no tenía opción, no podía desobedecer al Sultán. Le entregó a su esposa saludable y se quedó con la Sultana enferma. La casa del hombre pobre era muy humilde, como mucho accedían a comer polenta o un plato de lentejas, pero todas las noches cuando volvía de trabajar en el campo, le contaba anécdotas a su nueva esposa enferma; le hablaba de cosas que había escuchado o vivido, después le contaba historias y le cantaba canciones, a veces se quedaban despiertos hasta muy tarde. Eran felices, ella sonreía. Mientras tanto, la nueva esposa del Sultán, a pesar de la riqueza y los platos exuberantes, comenzó a ponerse pálida y a desmejorar, cada vez estaba más flaca y ojerosa. Entonces, otra vez, el Sultán fue a cambiar de esposas. Ahí vió que la Sultana estaba rozagante y hermosa, brillaba. Y al preguntarle a la mujer cuál era el secreto, el Sultán comprendió qué era lo que había querido decir el hombre pobre cuando se refirió a carne de lengua”.