El trabajo informal y los monotributistas crecieron 12%

Trabajo. Datos oficiales del Indec indican que la baja en la cantidad de empleados desocupados se equilibró por la suba del cuentapropismo y los monotributistas

20 de diciembre 2025 · 10:45hs
Datos oficiales del Indec y de consultoras privadas, indican que la baja en la cantidad de empleados desocupados se equilibró por la suba del cuentapropismo y los monotributistas.

La baja del desempleo mostró la contracara de que se produjo a costa de un aumento del trabajo informal, según los últimos datos del INDEC, que explican cómo bajo la desocupación en el tercer trimestre del año, pero subió la cantidad de trabajadores no registrados o precarizados un 12%. El escenario que surge de datos oficiales se conoció en medio de la discusión por la reforma laboral y el gobierno celebró el resultado.

LEER MÁS: Indec: 40% de la población tiene ingresos promedio menores a $350.000

El INDEC publicó este jueves que la tasa de desocupación entre julio y septiembre cayó a 6,6%. El nivel de ocupados creció 1,8% interanual (i.a.) y la cantidad de desocupados disminuyó 3,6%. “Como la Población Económicamente Activa (PEA) también creció 1,4%, la tasa de desempleo descendió a 6,6% (-0,3 p.p. vs 3T-24)”, explicó el trabajo.

En tanto, se afirmó que “la expansión de la ocupación provino del cuentapropismo que trepó 8 por ciento, impulsado principalmente por no asalariados informales (+12,1 por ciento), mientras que el cuentapropismo formal creció sólo 1,2%”.

empleo trabajadores informalidad jpovenes pobreza.jpg

Comportamiento

Según la EPH, el empleo asalariado formal se mantuvo estable (+0,1 por ciento i.a.), dejando de caer tras cuatro trimestres consecutivos de bajas. “En el desagregado, el empleo asalariado privado formal trepó 3,7% y el público descendió 5,8%. Vale destacar que según registros del Sistema Integrado Previsional Argentina (SIPA), el universo de asalariados registró en el 3T-25 una mínima caída interanual de 0,2% y 0,4% para asalariados privados y públicos formales, respectivamente”, añadió el informe de la consultora.

Equilibra afirmó que “la expansión de la ocupación provino del cuentapropismo que trepó 8% impulsado principalmente por no asalariados informales (+12,1por ciento), mientras que el cuentapropismo formal creció sólo 1,2%”. Los asalariados informales se mantuvieron en niveles similares a los del tercer cuarto de 2023 y 2024, por lo que la tasa de informalidad en asalariados permaneció en 36,7%, mientras que en el total de ocupados subió a 43,3 por ciento (+0,7 p.p. vs 3T-24).

El gobierno festeja

Muy positivos los datos de empleo publicados recién. 240 mil nuevos empleos (en los 31 aglomerados urbanos) respecto a un año atrás, y tasa de desempleo que baja a 6,6 por ciento (año pasado, mismo trimestre era 6,9 por ciento). Y todo esto en medio del ruido kuka. Felicitaciones al equipo económico!”, dijo el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger.

Un trabajo de la consultora Equilibra sostuvo queen un trimestre donde la actividad económica creció 3,3 % interanual el empleo aumentó 1,8%, pero por el incremento del cuentapropismo y la informalidad”. Los asalariados informales se mantuvieron en niveles similares a los del tercer cuarto de 2023 y 2024, por lo que la tasa de informalidad en asalariados permaneció en 36,7%, mientras que en el total de ocupados subió a 43,3% (+0,7 p.p. vs 3T-24).

El trabajo informal y los monotributistas crecieron 12%

