El nuevo sorteo del Quini 6 tuvo este domingo en el sorteo Tradicional dos apostadores que acertaron los seis aciertos, por lo que cada uno va a cobrar 1.418.485.786,20 pesos. En tanto, en el Siempre Sale hubo 30 afortunados, siendo uno de la provincia de Entre Ríos.
El Quini 6 tuvo este domingo dos ganadores en el sorteo Tradicional
El sorteo del Quini 6 arrojó dos ganadores en el sorteo Tradicional, por lo que cada uno pasará a cobrar 1.418.485.786,20 pesos.
Los números del Quini 6
Los afortunados son de la localidad de Rivadavia, en San Juan, y de Carcarañá en Santa Fe. Ambos apostadores jugaron los siguientes números en el Tradicional: 07 - 09 - 11 - 17 - 25 - 31. El total a cobrar es de $ 1.418.485.786,20.
Por otra parte, en La Segunda del Quini, las bolillas sorteadas fueron las siguientes: 04 - 10 - 16 - 21 - 27 - 38. El pozo de $ 1.100.000.000 quedó vacante y pasó para el sorteo del miércoles.
En la Revancha, los números que salieron fueron: 01 - 05 - 26 - 40 - 41 - 43. Sin ganadores, el pozo de $ 4.254.526.426 quedó para el próximo sorteo.
En el Siempre Sale, los números favorecidos resultaron: 01 - 10 - 19 - 25 - 37 - 44. Aquí hubo 16 ganadores con cinco aciertos, por lo que cada uno cobrará $ 16.906.114,80.
El pozo estimado para el próximo sorteo, según informó la Lotería de Santa Fe, es de 7.600 millones de pesos.