El sorteo del Quini 6 arrojó dos ganadores en el sorteo Tradicional, por lo que cada uno pasará a cobrar 1.418.485.786,20 pesos.

El Quini 6 tuvo este domingo dos ganadores en el sorteo Tradicional.

El nuevo sorteo del Quini 6 tuvo este domingo en el sorteo Tradicional dos apostadores que acertaron los seis aciertos, por lo que cada uno va a cobrar 1.418.485.786,20 pesos. En tanto, en el Siempre Sale hubo 30 afortunados, siendo uno de la provincia de Entre Ríos.

Los afortunados son de la localidad de Rivadavia, en San Juan, y de Carcarañá en Santa Fe. Ambos apostadores jugaron los siguientes números en el Tradicional: 07 - 09 - 11 - 17 - 25 - 31 . El total a cobrar es de $ 1.418.485.786,20.

Por otra parte, en La Segunda del Quini, las bolillas sorteadas fueron las siguientes: 04 - 10 - 16 - 21 - 27 - 38. El pozo de $ 1.100.000.000 quedó vacante y pasó para el sorteo del miércoles.

En la Revancha, los números que salieron fueron: 01 - 05 - 26 - 40 - 41 - 43. Sin ganadores, el pozo de $ 4.254.526.426 quedó para el próximo sorteo.

En el Siempre Sale, los números favorecidos resultaron: 01 - 10 - 19 - 25 - 37 - 44. Aquí hubo 16 ganadores con cinco aciertos, por lo que cada uno cobrará $ 16.906.114,80.

El pozo estimado para el próximo sorteo, según informó la Lotería de Santa Fe, es de 7.600 millones de pesos.