Victoria Villarruel: "No me voy a convertir en Cristina Kirchner"

Por la tarde del jueves, en sesión especial, el Senado de la Nación votó en contra del mega DNU con rechazo mayoritario del peronismo. Aunque todavía le queda una bala a Milei: si Diputados lo aprueba, el decreto conservará vigencia.

''Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner, no me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar'', aseguró, tras los ''incansables intentos'' por enfrentarla con el presidente.

Además, junto con el video, dejó un mensaje: ''Sin institucionalidad no hay gobierno. Los que nos trajeron hasta acá siguen obstruyendo. ¡Todo por Argentina!''.