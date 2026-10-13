La represa Yacyretá suspendió las visitas por la crecida del río Paraná.

La represa Yacyretá informó este martes que suspenderá hasta el próximo sábado las visitas turísticas y técnicas a la represa por “razones de seguridad”.

La central hidroeléctrica Yacyretá informó este martes que suspenderá hasta el próximo sábado las visitas turísticas y técnicas a la represa por “razones de seguridad”, en el marco de la crecida del río Paraná por las intensas lluvias.

“Debido a las condiciones climáticas y por razones de seguridad, quedan suspendidas temporalmente las visitas turísticas y técnicas, desde el martes 13 hasta el sábado 17 de octubre del corriente año”, señaló la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en un comunicado.

En ese sentido, EBY aclaró que dicha medida estará “sujeta a la evaluación de las condiciones climáticas y de seguridad”. Además, informó que el cruce fronterizo ubicado en Ituzaingó, Corrientes, y la ciudad paraguaya de Ayolas “permanecerá cerrado” hasta el 17 de octubre.

El lunes, Yacyreta abrió las compuertas principales de su embalse ante la fuerte crecida del río Paraná tras las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno climático de El Niño.

Alerta hidrológico

La Entidad Binacional informó en el parte de este martes que los caudales afluentes a Yacyretá se mantienen por encima de los valores promedios desde septiembre (37%) y en lo que va del mes de octubre (40%) (12.339 m³/s y 14.400 m³/s respectivamente- serie 1971-2025).

Según el parte, en los próximos días, “como consecuencia de las precipitaciones registradas en gran parte de la cuenca, y del incremento de las descargas de las centrales aguas arriba de Yacyretá, las previsiones hidrológicas indican una tendencia creciente en los caudales afluentes”.

En ese sentido, para los próximos días “se prevén precipitaciones de variada intensidad”. Además, según se infirmó, los pronósticos de los centros especializados coinciden en acumulados entre 20 y 50 mm promedio en gran parte de la cuenca, principalmente en la cuenca alta y cuenca del río Iguazú, y localmente en torno a 100 mm en el escenario más lluvioso.

En el caso de Puerto Ituzaingó: los niveles para este martes estarían comprendidos entre 3.5/4.8 m y los próximos días los niveles estarían comprendidos entre 4.8/5 m.

Por su parte, en Puerto de Ayolas (PY): los niveles para este martes 5.1/6.0 m, y para los próximos días estarían comprendidos entre 6.0/6.3 m. Nivel de alerta Puerto Ayolas: 4.20 m.