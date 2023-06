James Cameron furioso con Gerardo Morales: "Me han tendido una emboscada"

De esta forma, mediante una entrevista que le brindó a El País, al ser consultado sobre si se sintió usado, respondió: "Absolutamente. No me contaron toda la película y no me dijeron que hay 35 comunidades indígenas en dos provincias de Argentina que están en conflicto directo, peleando por sus derechos y para que sus voces puedan ser escuchadas".

Además, afirmó que " espero tener la oportunidad de hablar con ellos directamente y buscaré formas de ayudarlos a través de mi Fundación Alianza Avatar. Quiero dejar claro que en un conflicto entre la industria extractiva y las comunidades indígenas, yo siempre voy a estar del lado de las comunidades indígenas".

Es por eso que, con una carta en sus redes sociales, volvió a aparecer Morales para lanzar su desacuerdo: "Estimado James Cameron, me dirijo a usted en nombre del Gobierno de Jujuy para rectificar cualquier información errónea que grupos sectarios hayan querido inculcarle".

Y cerró señalando que "lamento profundamente que sectores politizados hayan generado una imagen distorsionada de nuestro gobierno y de nuestra provincia, pero quiero asegurarles que estamos comprometidos con promover el diálogo, la participación y el respeto a los derechos colectivos de las comunidades indígenas".

La visita de Cameron a Jujuy

El cineasta, autor de sucesos como “Titanic” y “Avatar”, visitó hoy la localidad jujeña de Purmamarca acompañado por el gobernador Gerardo Morales, donde “tomó contacto con las transformadoras iniciativas que, en materia de energías renovables, producción de litio y emprendimientos sostenibles se han puesto en marcha allí”, informó el Ejecutivo provincial.

La visita de Cameron formó parte de un viaje en el que el también director de “Terminator” llegó a Buenos Aires para participar mañana en La Rural del Foro Sustentabilizando, organizado por la Fundación Advanced Leadership y el grupo Media Hub.

El artista canadiense creó la Avatar Alliance Foundation para trabajar en temas de cambio climático, política energética, deforestación, derechos de los indígenas, la conservación de los océanos y la ganadería.

La respuesta de Morales

Estimado @jimcameron: Me dirijo a usted en nombre del gobierno de Jujuy para rectificar cualquier información errónea que grupos sectarios hayan intentado inculcarle. Lamentamos que le hayan proporcionado información falsa, con mala fe y una clara intención de aprovechamiento político. En primer lugar, quiero aclararle que Verónica Chavez, representante de la comunidad de Santuario Tres Pozos -a quien usted recibió en Buenos Aires-, es una voz respetada y escuchada (entre muchas otras), y es importante que sepa que no hay ningún proyecto de litio en marcha en ese territorio provincial, ya que la comunidad se opone. Ella es propietaria de dos proyectos mineros de sal, y se opuso al desarrollo del litio en su comunidad, por lo que el Gobierno no promovió ningún proyecto de producción de litio en el lugar.

En el caso específico de la producción del litio en la Cuenca Olaroz - Cauchari, hemos trabajado estrechamente con las comunidades del Pueblo Atacama, Manantiales de Pastos Chicos, Huancar, Catua, Olaroz Chico, Paso de Jama, El Toro - Rosario de Susques, Valle de Piscuno - San Juan de Quillaques, Río Grande de Coranzulí, Pórtico de Los Andes - Susques y Termas de Tuzgle de Puesto Sey. Del mismo modo, en Salinas Grandes tuvo lugar el procedimiento de consulta previa e informada, de la que participó la comunidad indígena de Lipán, para dar inicio a tareas de exploración de un nuevo proyecto de litio, cumpliendo y garantizando la participación de esa comunidad indígena. A través del diálogo, la información y el consenso, las comunidades han otorgado su consentimiento a los informes de impacto ambiental y la planificación de los trabajos de exploración y explotación del litio en el territorio.

Consideramos esto como una condición indispensable e ineludible para el desarrollo de cualquier emprendimiento. Debo enfatizar que el gobierno de Jujuy está comprometido con garantizar los derechos y la participación de las comunidades indígenas en proyectos mineros. Nuestra provincia cuenta con la estructura y las instituciones gubernamentales necesarias, como el Ministerio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, así como los instrumentos normativos para asegurar la ejecución de proyectos a través de consultas libres e informadas.

Además, hemos implementado iniciativas como el Proceso de Inserción Laboral – Generación, que ha permitido la incorporación de mano de obra local, y hemos establecido un sistema de créditos para proveedores locales. También hemos diseñado e implementado el Programa de Incentivos para fortalecer diversos aspectos de la vida comunitaria, incluyendo la educación, capacitación, becas universitarias, pasantías y respaldo a obras comunitarias. Es importante destacar que los miembros y las autoridades de las comunidades indígenas participan en los monitoreos, como establece la normativa provincial, lo que les brinda una herramienta de control en todas las etapas de los proyectos mineros.

A su vez, hemos implementado el Programa Provincial de Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Consulta Libre, Previa e Informada, con el objetivo de asegurar espacios de diálogo y participación democrática para el fortalecimiento institucional y organizativo de las comunidades. Los proyectos de litio en Jujuy están desarrollándose en los lugares donde las comunidades, luego de un largo proceso de consulta previa informada, dieron su consentimiento. De modo tal que lamentamos que le hayan llevado información falsa y lamentamos que los que extreman sus posiciones en contra de la producción del litio, generen este tipo de confusiones. El litio es un mineral crítico y fundamental para la descarbonización de la matriz de la energía y del transporte. Es crucial para la transición ética hacia las energías renovables y la electromovilidad y para cuidar el planeta, combatir la desertificación, la pérdida de biodiversidad, y demás efectos negativos que el cambio climático está produciendo en el mundo, en el planeta.

El litio se usa en las baterías de celulares, de computadoras, de equipos tecnológicos y para la movilidad eléctrica. De modo tal que quien se opone al litio, debería comenzar a replantearse el uso del celular, de las computadoras, de equipamientos tecnológicos varios y de un auto eléctrico. No es cierto que este desarrollo minero a través de la evaporación -que es el que menos impactos ambientales genera- haya provocado alteraciones ecosistémicas, ni pérdidas de biodiversidad. Tanto la Secretaría de Minería como el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático participamos junto a las comunidades de los monitoreos participativos que se realizan de forma trimestral. Y no hay ninguna evidencia de alguna alteración ambiental que signifique una amenaza para estos territorios. Entre los parámetros monitoreados se encuentran calidad de agua, aire, suelo, costra salina, flora y fauna, realizándose todas las mediciones con equipos de última generación a cargo de laboratorios tercerizados, asegurando la objetividad de los resultados y evitando conflictos de intereses. T

ampoco es cierto que haya una destrucción de la cultura; las empresas han sido respetuosas de la cosmovisión y prácticas comunitarias, incorporando en su cultura empresarial ese capital cultural ancestral de las comunidades originarias. En resumen, estimado James Cameron, el Gobierno de Jujuy reafirma su seriedad y compromiso en la gestión del territorio, trabajando de manera responsable y respetuosa con las comunidades indígenas y protegiendo el ambiente. Además debo aclararle que su visita a nuestra provincia no fue una iniciativa ni de nuestro Gobierno, ni mía, sino que fue invitado por una fundación, que es la que se hizo cargo de su llegada a la Argentina y solicitó su visita a Jujuy, por ser la provincia que más está trabajando en la lucha contra el Cambio Climático en el país.

Lamento profundamente que sectores politizados hayan generado una imagen distorsionada de nuestro gobierno y de nuestra provincia, pero quiero asegurarle que estamos comprometidos en promover el diálogo, la participación y el respeto hacia los derechos colectivos de las comunidades indígenas. Aprovecho esta oportunidad para enviarle un saludo cordial y reiterar que siempre será bienvenido en Jujuy. Su talento y dedicación en el mundo del cine han dejado un legado inspirador, y sería un honor contar con su presencia nuevamente en nuestra hermosa provincia.

Atentamente, Gerardo Morales Gobernador de Jujuy