Imputabilidad de menores: buscarán bajar la edad a 14 años

imputabilidad.jpg Foto Archivo UNO/Ilustrativa

"La edad que me gusta es a los 14 años para todos los delitos", expresó el ministro y agregó, "Es la que sostienen los casi 30 proyectos que tengo arriba de mi escritorio, se presentaron y no tuvieron acogida legislativa. Sea un hurto, robo o abuso, el chico ya demuestra una personalidad que merece atención y sanción". En este contexto, Cúnel Libarona subrayó la necesidad de que el proyecto procure la reinserción social del menor, así como su acceso a la educación: "Dividir según los delitos y dejar a algunos sin castigo o educación, que es lo que yo pretendo, carece de sentido. Ese menor merece cuidado, atención, reeducación, trabajo y formación", apuntó y destacó que será necesario tener "un sistema procesal distinto, con asistencia y defensa al menor, cuidado tutelar al imputado y a la víctima. Se debe tener un sistema mucho más rápido que el juicio de mayores".

delincuentes Paraná abuso de armas.jpg

Finalmente el funcionario comentó que será necesario repensar la capacidad de las cárceles ya que "no me sirve que vaya a un lugar donde hay capacidad para 200 chicos, pero se alojan 350. Salen peor que como entraron y después pasan al régimen de mayores". "No creo en la sanción. Tenemos que darles herramientas para reinsertarse en la sociedad. No hagamos como con el mayor de 50 años, que ya tiene su personalidad formada y entra en la cárcel así nomás", cerró.