Elecciones 2023: Rolando Figueroa, se impuso en Neuquén

De esta manera, Figueroa, quien rompió con el MPN cuando le pusieron escollos para competir por la gobernación y armó su propia coalición, rompió la hegemonía del mítico partido en la provincia patagónica, que ha gobernado en forma ininterrumpida durante todos los mandatos democráticos desde 1962, un caso único en la política argentina.

"40 años de democracia, los neuquinos los festejamos con más democracia y también con un mensaje muy fuerte hacia la política, desde Neuquén y Río Negro, que las grietas hacen mucho daño", expresó el gobernador electo en una conferencia de prensa realizada esta noche.

Rolando Figeueroa Movimiento Popular Neuquino Neuquén elecciones gobernador.jpg

Asimismo, señaló que "lo primero que festejo es este acto de democracia que hemos tenido en la provincia. Hoy en día el pueblo se ha manifestado y nosotros tenemos una altísima responsabilidad de conducir a la provincia más linda y más importante, a nuestro criterio, del país; conducirla de la mejor manera para que a los neuquinos nos vaya bien".

Al ser consultado por la histórica derrota del MPN, Figueroa expresó que "lo que nosotros vemos es que acá ganamos todos los neuquinos porque hemos elegido libremente, sin miedo, hemos dado yo creo que una manifestación para poder llevar hacia adelante las posibilidades que tiene esta provincia para poder crecer quizás de otra manera".

"Yo creo que la gente eligió, creo que se han hecho varias cosas bien, pero la gente quiere más porque Neuquén se merece más; por eso es que se manifestó para darnos una oportunidad para poder crecer de otra manera, porque nos merecemos crecer de otra manera", sostuvo.

Figueroa se refirió también a la transición del gobierno y manifestó que "la transición está estipulada específicamente en una ley. Sin embargo, yo sé que el gobernador (Omar Gutiérrez) es un hombre de Estado que no va a tener ningún tipo de inconveniente en poder reunirnos y poder proyectar todo esto que viene".

"Por supuesto el pueblo neuquino lo ha elegido a él hasta el día 10 de diciembre de este año y nosotros respetamos que es el gobernador de la provincia; pero es muy bueno tener un puente de diálogo para poder construir todo el Neuquén que viene y fundamentalmente construir las políticas de Estado que el pueblo necesita", agregó.

Aseguró que "se viene un Neuquén con más industrialización secundaria, con más oportunidades, con mucho diálogo, mucha libertad, libertad de prensa, tantas cosas que el pueblo neuquino siempre ha valorado".

En tanto, el candidato del MPN, el actual vicegobernador Koopmann, reconoció el triunfo de Figueroa, pero aseguró que el histórico partido del cual los principales referentes fueron los hermanos Elías y Felipe Sapag, "sigue de pie y firme".

"El pueblo se expresa, vota, fue una polarización", reconoció Koopmann en conferencia de prensa, y expresó que "no éramos los mejores cuando ganábamos, tampoco somos los peores cuando perdemos. Vamos a seguir trabajando, no estamos caídos. Se trabajó muy bien, pero vamos a hacer una autocrítica".

También, en clara alusión a Figueroa, afirmó que "somos o no somos del MPN; yo nací y crecí, me formé dentro del MPN y siempre mi ruta fue el MPN y no por no tener un resultado negativo mañana me voy a ir del MPN".

Señaló que "somos trabajadores que siempre pusimos por delante a la provincia de Neuquén y vamos a llevar una transición responsable porque nos han elegido hasta el 10 de diciembre de 2023".

El gobernador Gutiérrez felicitó a los ganadores de cada ciudad, comunidad y en la provincia y aseguró que "no hay nada que reclamar ni criticar a Marcos (Koopmann) y Ana (Pechen, candidata a vicegobernadora)".

"Dejamos la mejor provincia, estamos muy agradecidos. Vamos a seguir trabajando y dando batalla para sacar adelante este pueblo que es la provincia de Neuquén", expresó el mandatario provincial.

Detrás de Figueroa y Koopmann se ubicaron el candidato del Frente de Todos, Ramón Rioseco (12,71% de los votos); Carlos Eguía, de Cumplir, que tiene como referente nacional a Javier Milei (7,98%); Pablo Cervi, de Juntos por el Cambio (3,75%), y en último lugar, Patricia Jure, del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (3,26%).

Además de gobernador y vice, se eligieron 35 diputados provinciales titulares y 18 suplentes, intendentes y concejales de 21 localidades, miembros de comisiones municipales y de fomento y consejeros escolares.

Los 546.166 neuquinos habilitados a votar junto a 7.128 extranjeros podían hacerlo en 1.712 mesas distribuidas en 331 escuelas de toda la provincia, bajo la modalidad de Boleta Única Electrónica.

La Junta Electoral Provincial informó que la participación del electorado fue del 76,20%. Asimismo, indicó que con el 99,28% de las mesas procesadas se registraron 37 votos impugnados (0,01%), 191 votos recurridos (0,05%) y 547 votos observados (0,13%).

En la ciudad de Neuquén, el actual intendente Mariano Gaido (MPN), logró la reelección al imponerse ampliamente a sus rivales.

Escrutado el 100% de las mesas (173.359 votos), Gaido logró 73.414 votos (42,35%), sobre 40.446 sufragios (23,33%) de Juan Peláez, del partido Comunidad (alineado con el candidato electo a gobernador Rolando Figueroa).

Luego se ubicaron el libertario José Luis Artaza, de Cumplir, (17.474 votos), Angélica Lagunas, del FIT (8.826); Soledad Salaburu, de Kolina (5.164), y Valeria Todero, de Juntos por el Cambio (4.799).

Detrás estuvieron Daniel Figueroa, del Frente de Todos Neuquino; Cecilia Maletti, de Libres, y Lucas Ruiz, del MAS.

En blanco hubo 12.690 votos (7.32%), nulos 45 (0,03%) e impugnados 202 (0,12%).

La oposición, especialmente el PRO, felicitó a Figueroa. El expresidente Mauricio Macri saludó la victoria de Figueroa en términos futbolísticos: "Como nos mostraron los muchachos de la Selección en Qatar, estoy más convencido que nunca de que estamos ante un cambio de era. Felicitaciones Rolo Figueroa por este histórico triunfo!!!".

Embed ¡Felicitaciones al PRO de Neuquén por acompañar la lista de @Rolo_Figueroa, nuevo gobernador de la provincia, y a todos aquellos que resultaron electos por nuestro partido! — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 16, 2023

Patricia Bullrich, precandidata presidencial, también se adjudicó el triunfo y dijo en Twitter: "¡Felicitaciones al PRO de Neuquén por acompañar la lista de Rolo Figueroa, nuevo gobernador de la provincia, y a todos aquellos que resultaron electos por nuestro partido!", sostuvo.

El otro precandidato presidencial "amarillo", Horacio Rodríguez Larreta, manifestó "felicitaciones Rolo Figueroa por esta gran elección" y destacó el uso de la boleta única electrónica, como la que se utilizará en las elecciones porteñas.

"Después de 60 años vamos a cambiar Neuquén con transformaciones necesarias. Celebro el cambio de rumbo que eligieron los neuquinos. No tengo dudas que es el camino a la transformación del país", abundó.

En cambio, Elisa Carrió, quien apoyó al candidato Pablo Cervi, advirtió que "el nuevo gobierno de Neuquén habilita muchos negocios laterales de empresarios de otros lugares, algunos vinculados a dirigentes del PRO".