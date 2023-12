Desestiman cautelar contra artículos laborales del DNU

Según la resolución a la que tuvo acceso la agencia Télam, el juez Ramonet rechazó dictar una medida cautelar para suspender los artículos del decreto vinculados al trabajo, contenidos en el capítulo IV de la norma, porque "todavía no se encuentra vigente (conforme art.5 CCC)". Y fundamentó: "No encuentro que se den razones graves y objetivamente impostergables" (conf. Art.4 inc. 1ro. Párrafo 3), que habiliten el dictado de una medida cautelar interina, considerando para ello que la norma todavía no entró en vigencia".

También aclaró que, en caso de entrar en vigencia, lo dispuesto en el decreto en materia laboral "solo afectaría a las situaciones que regula a partir de su vigencia, pudiendo, además, ser motivo de cuestionamiento en los procesos individuales que puedan suscitarse con motivo de su aplicación".

"Es cierto que, de entrar en vigencia, habría derechos colectivos afectados -como por ejemplo lo relativo a la regulación de las medidas de acción directa-, pero ello debería ser necesariamente cuestionado ante la existencia misma de un conflicto de estas características que, al menos en la demanda, no se especifica", agregó además.

El magistrado aclaró que "lo expuesto no significa sentar posición acerca de la validez constitucional del decreto cuestionado en general, y de las regulaciones laborales que contiene en particular, sino solamente sostener que, a criterio del suscripto, no se dan las condiciones para el dictado de una medida como la solicitada con carácter interino"

En la misma resolución corrió traslado de la demanda de la CGT al Poder Ejecutivo Nacional-Jefatura de Gabinete de Ministros y le dio tres días para producir el informe precautelar previsto en el artículo 4 de la ley 26854 "dando cuenta del interés público comprometido en la solicitud, informe que deberá responder en el plazo otorgado bajo apercibimiento de resolver -previa vista al Fiscal- con las constancias de la causa".

"Dada la proximidad de la Feria Judicial -que el Suscripto no puede habilitar, debiendo hacerlo las autoridades de Feria-", el juez hizo saber que si esto ocurre serán estas últimas quienes deberán "disponer el trámite que corresponda seguir en función de lo aquí dispuesto". Las autoridades de feria del fuero laboral serán durante enero la jueza Silvia Garzini (del 1 al 15), su colega Lucrecia Pedrini (del 16 al 22) y Liliana Rodríguez Fernández (del 23 al 31). Los suplentes serán el juez Héctor Karpiuk en la primera quincena de enero y Carlos Nagata en la segunda.

Ramonet remarcó también que "dada la enorme trascendencia y afectación de distintos derechos que el DNU 70/23 traería aparejado, y toda vez que, hasta el momento del dictado de la presente resolución, no se vislumbra que pueda constituirse la Comisión Bicameral, y que, además, el plazo constitucional para que el jefe de gabinete eleve a consideración dicha Comisión es de 10 días (art. 99, inc. 3CN), mientras que la entrada en vigencia de la norma cuestionada sería a los 8 días de su publicación, resulta obvia la necesidad de que sea tratada en forma rápida".