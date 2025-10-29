El 7 de noviembre habrá asueto en la actividad municipal

Por el día del Trabajador Municipal que será el próximo 8 de noviembre, el Ejecutivo dispuso asueto el viernes 7 de noviembre.

El Departamento Ejecutivo Municipal trasladó al viernes 7 de noviembre el asueto administrativo en conmemoración del Día del Empleado Municipal que se celebra el 8 de noviembre. No habrá atención al público en oficinas y dependencias municipales de Paraná el viernes 7.

El 8 de noviembre se conmemora el Día del Trabajador Municipal, ya que la historia rememora la jornada del año 1959 en que se creaba y constituía la Confederación de obreros y Empleados Municipales de Argentina).

“Resulta una oportunidad propicia para expresar un merecido reconocimiento a todos los trabajadores que día a día contribuyen con su esfuerzo y dedicación, al sostenimiento y crecimiento del Municipio, y de esta forma, al progreso de la ciudad”, se destaca en el decreto.

En los considerandos se dispone que no se computen los plazos procesales administrativos y en caso de operar en esta fecha el vencimiento de pago de algún tributo, el mismo deberá trasladarse al día siguiente hábil. Asimismo, se dispondrán guardias en los servicios esenciales e indispensables.