El presidente de la Nación Alberto Fernández se llevó todos los aplausos ayer por la tarde ante la Asamblea Legislativa de Santa Fe, adonde arribó para presenciar la asunción de Omar Perotti como gobernador de Santa Fe.

El flamante presidente pronunció un emotivo y conciliador discurso, que se llevó todos los aplausos.

El jefe de Estado arribó en helicóptero a la capital provincial y se dirigió inmediatamente en una combi hacia la Legislatura, donde fue recibido por la flamante dupla electa, el gobernador y el vicegobernador salientes Miguel Lifschitz y Carlos Fascendini.

El mandatario nacional bajó acompañado por los ministros de Vivienda y Hábitat, María Eugenia Bielsa, y del Interior, Wado De Pedro, junto al legislador santafesino Leandro Busatto.

Una vez que tomó la palabra, el mandatario nacional saludó al gobernador saliente, Miguel Lifschitz, a quien le expresó su afecto, y, por su puesto, al flamante mandatario, Omar Perotti, a quien considera “un entrañable amigo”.

Para finalizar, agradeció a todos los santafesinos y anunció que las vías navegables de la provincia seguirán bajo el mando provincial. “Que la hidrovía sea gobernada por las provincias que la usan” indicó, al tiempo que anticipó que la provincia será ayudada por la Nación “para que Santa Fe haga lo mismo con otras provincias que más lo necesitan en este momento delicado que atraviesa el país”.

El acto

Antes a las 18.36, Perotti y la vicegobernadora Alejandra Rodenas llegaron a la explanada de la Cámara de Diputados y saludaron a la militancia y se abrazaron con legisladores partidarios.

Luego ingresaron al recinto donde está reunida la Asamblea Legislativa. La misma fue presidida por el vicegobernador saliente Carlos Fascendini y ante la que juraron como nuevos titulares del Poder Ejecutivo.

Ante el vice saliente, Rodenas prestó juramento y pasó a conducir la Asamblea (desde la misma poltrona que días más tarde ocupará Lifschitz como presidente de Diputados) y ante ella el nuevo gobernador prestó su propio juramente con el que obtuvo su nueva investidura: la del octavo gobernador santafesino desde la restauración democrática de 1983. Posteriormente brindó su primer discurso en el ejercicio del cargo.

En el Salón Blanco del palacio se realizó el traspaso de los atributos del mando de manos de su antecesor, Miguel Lifschitz.

El discurso

El mandatario santafesino aseguró: “Todo aquel que tenga proyectos que beneficien a Santa Fe, cualquiera sea el partido al que pertenezca, va a ser escuchado. No pido que no haya críticas, sí que se respete la voluntad de pueblo santafesino. Siempre que dos ideas se juntan, surge una idea mejor”, precisó

También señaló: “Seré gobernador de todos los santafesinos y santafesinas, de los que me votaron y de los que no. Entiendo debemos reparar un daño institucional que se generó con un hecho inédito que no pasó en ningún lugar: que un gobierno saliente le defina el presupuesto al gobierno nuevo no respetando lo que los ciudadanos votaron”, dijo aludiendo a uno de los motivos de mayor tensión con la administración socialista durante la transición.

Luego instó: “A crecer sin perder energías. Progresar sin excluir a nadie. No somos menos que nadie. Somos una provincia con dimensiones de país. Vamos a despertar a la enorme fuerza que tenemos para generar riqueza. Vamos a despertar la enorme fuerza cuando los santafesinos nos amigamos con los santafesinos. Lo hemos sido y lo volveremos a ser”.

Y añadió: “Vamos a armonizar las relaciones con la Nación. Nunca más de espaldas a un proyecto nacional. Trabajaremos activamente en los programas nacionales: de salud,de obras públicas, la presencia y la coordinación de las fuerzas federales de seguridad”.

En ese mismo sentido, admitió: “Necesitamos de las ideas de los jóvenes. Que vayan aprendiendo una palabra en desuso: progresar. No hay destino sin progreso para nuestra gente. Sin unidad no es posible progresar ni ser solidarios. Hoy empezamos a dar vuelta la página. Les propongo cuatro años de trabajo conjunto y de esfuerzo compartido y serio”.

Al referirse a la situación provincial, indicó: “La magnitud de la crisis nos obliga a estar codo a codo para demostrar a los santafesinos que son prioridad”.