Anuncian plus de fin de año para los beneficiarios de la AUH

La Anses facilitará los trámites que deben hacer las familias y buscará los datos a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación

Este año, sin embargo, no será necesaria la presentación de estas “condicionalidades”, ya que como consecuencia de la pandemia se eliminó ese trámite presencial. Aunque esto no quiere decir que no deban cumplir los requisitos, sino que la Anses facilitará los trámites y buscará los datos a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación.

El 29 de octubre pasado, cuando se anunció la ampliación de la AUH, la titular de la Anses, Fernanda Raverta, afirmó que el Estado debe garantizar los derechos, no esperar que los ciudadanos y ciudadanas vengan a buscarlos.

“Se facilita el trámite. El Estado en vez de poner la responsabilidad en los beneficiarios solamente, también busca esos datos y a esos chicos. Los incluye y hace seguimiento si falta alguna condicionalidad”, destacaron.

Con respecto a los fondos, aclararon que ya estaban presupuestados y el pago se va a concretar en diciembre. Y destacaron que hubo un cambio en la “mirada política”, ya que en 2019 muchas familias no recibieron ese plus.

Según los números del organismo, el promedio de chicos que reciben la asignación es de 1,9 por familia. Por eso, estiman que cada familia recibirá en promedio unos $12.000. Son cerca de 3,3 millones de chicos y 2,3 millones de familias las que perciben el beneficio.

Por otro lado, el monto mensual de la Asignación Universal por Hijo tendrá un aumento en diciembre, que es el mismo aumento que recibirán los jubilados. Las asignaciones se vienen actualizando al mismo ritmo que las jubilaciones.

El Gobierno confirmó la semana pasada que no habrá un cuarto pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 que durante la pandemia recibieron cerca de 8,9 millones de personas, entre ellos, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), trabajadores informales, desocupados y monotributistas de las categorías más bajas y personal de casas particulares.

El primer pago del IFE fue abonado entre abril y mayo. El segundo pago se concretó entre junio y julio; y el tercero, en agosto.

Ayuda social en diciembre

Con el cuarto pago del IFE ya descartado, desde el Ministerio de Desarrollo Social reforzaron algunos programas sociales, con el foco en acompañar en la reinserción laboral a las personas que no pudieron hacerlo luego de la pandemia.

Además, detallaron que en diciembre se duplicará el monto de la Tarjeta Alimentar, que llega a 1,5 millones de familias. De esta forma, se vuelcan unos $15.000 millones a la economía.

También se distribuirán 1,7 millones de cajas navideñas, que contienen nueve productos para 7 millones de personas, y se ampliarán los fondos para comedores comunitarios y comedores escolares, según la información oficial.

Por otro lado, se puso en marcha el plan Potenciar Inclusión Joven, que prevé un estímulo económico –estimado en unos $8.500 mensuales por un año– y encuentros de formación para jóvenes de entre 18 y 29 años. Y la reconversión de planes sociales en empleo para generar 300.000 puestos de trabajo en los sectores de mano de obra intensiva: construcción, textil, alimentos, economía del cuidado y reciclado.