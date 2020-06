Alberto Fernández: "Solo vamos a expropiar Vicentín"

El presidente de la Nación Alberto Fernández salió a hablar de la mayor decisión que tomó su gobierno por fuera de la lucha contra la pandemia: la expropiación de la cerealera Vicentín, con base en la vecina provincia de Santa Fe. En ese marco especificó que el plan no incluye otras firmas importantes en crisis. El mandatario cruzó la agenda de medios de esta mañana con la intención de intervenir en la abrumadora cantidad de especulaciones en torno a la determinación hecha pública en la tarde de ayer.

"Nosotros no estamos expropiando una empresa próspera, estamos expropiando una empresa que enfrenta una quiebra muy dura", sentenció Fernández en diálogo con el periodista Ernesto Tenembaum, en Radio con Vos. "Me gusta hablar del rescate de Vicentín, de una empresa quebrada por una mala administración de los últimos años que generó un desbande de acreedores. No estamos para quedarnos con empresas privadas, no estamos en eso. El rol es garantizar una empresa testigo y evitar que la empresa quede en manos de grupos extranjeros. Es una empresa de gran magnitud. Yo creo en un capitalismo justo, no creo en el capitalismo financiero sin contenido ético. Los que creemos en el capitalismo nos avergonzamos de eso".

En cuanto a si la medida alcanza a toda la compaña, diversificada en industrialización de granos, algodón, carnes y hasta la producción de vinos, simplemente dijo: "Veremos hasta donde llega el proyecto de expropiación, hay firmas satélites en el grupo. No me gusta aventurar posiciones, la medida se toma para preservar una empresa importante en el mercado cerealero, a sus empleados, sus productores. Por eso nos tomaremos 60 días".

Sobre la necesidad de dinero que demanda la compañía especificó: "Tenemos claro la manera en que la vamos a rescatar. Es cierto que necesita una reinversión de 1.300 de millones de dólares, pero no es todo junto. Todos los activos van a integrar un fideicomiso que hará YPF Agro y las inversiones serán con aportes del Estado. Nos estamos haciendo cargo de una empresa que va a una quiebra complicada donde los únicos que ganan son los holdings extranjeros".

Al abordar el horizonte de la decisión añasió: "Esta es una decisión excepcional que por su naturaleza estratégica el Estado intervino. Por Vicentín pasa la tercera parte de la exportación de granos. No nos vamos a hacer cargo de la economía privada Argentina. Esta una decisión excepcional. Hablé del tema en especial con Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe. Esta situación me preocupaba como Presidente de la Nación, por eso hablamos de una decisión de excepción. A los que hablan de esto les digo que Sancor no está en la mira. Nosotros vamos a tratar de ayudar a empresas en crisis en todo lo que podamos, pero expropiar es solo esta, por la excepcionalidad del caso. No está en nuestra cabeza andar expropiando empresas".