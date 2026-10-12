Robert Hall y Michael Woodford ganaron el premio Nobel de Economía 2026

La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel de Economía 2026 a Robert E. Hall y Michael Woodford. Los economistas fueron galardonados por haber formulado las bases microeconómicas en las que se apoyan las estrategias de estabilización macroeconómica.

La distinción reconoce las contribuciones de ambos economistas en el desarrollo de modelos teóricos que explican cómo las decisiones de los hogares y las empresas —así como sus expectativas sobre el futuro— inciden en la inflación, el consumo y el nivel de actividad económica. Cabe señalar que estos marcos analíticos son utilizados de manera habitual por bancos centrales y gobiernos para evaluar e implementar medidas de política monetaria y fiscal.

Robert E. Hall, nacido en 1943 en Palo Alto, California, obtuvo su doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 1967 y se desempeña como profesor en la Universidad de Stanford. Por su parte, Michael Woodford, nacido en 1955 en Chicopee, Massachusetts, se doctoró en el MIT en 1983 y ejerce la docencia en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

BREAKING NEWSThe Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Robert E. Hall and Michael Woodford “for microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation.”#NobelPrize https://t.co/2i7ktB1Q2b — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2026

El foco de los autores es que frente a los vaivenes entre momentos de expansión y de recesión, las autoridades de política económica responden bajando tasas de interés o ampliando el gasto fiscal en momentos de desaceleración, mientras que aplican medidas restrictivas cuando el nivel de actividad tiende a acelerarse.

Los enfoques keynesianos que guiaron durante décadas ese tipo de intervenciones quedaron severamente cuestionados tras las shocks que fueron las crisis petroleras de la década de 1970. En ese momento, las economías occidentales atravesaron una combinación de bajo crecimiento, desempleo elevado y alta inflación, un panorama que obligó a replantear la eficacia de los modelos disponibles.

La innovación central de Hall y Woodford es que replantearon la macroeconomía construyendo sus modelos sobre fundamentos microeconómicos. En lugar de limitar el estudio a la vinculación de variables agregadas mediante patrones estadísticos, sus modelos se estructuran en torno a la conducta individual de consumidores y empresas: el modo en que ahorran, determinan sus precios y ajustan sus decisiones en función de las expectativas y señales que perciben sobre el rumbo de la economía.

Ese enfoque le otorga un lugar central a las expectativas. Cuando un gobierno o un banco central comunica de manera transparente sus planes de acción, influye de forma directa en las previsiones de los agentes económicos y, en consecuencia, en sus decisiones del presente. Según la Academia, la gestión efectiva de estas expectativas constituye un instrumento clave para suavizar los ciclos económicos mediante intervenciones a tiempo.

El premio y las herramientas de política económica actuales

El presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas, John Hassler, señaló que el trabajo de los galardonados aportaron una base teórica estable a los modelos empleados por autoridades monetarias y gobiernos. Con ellos estamos mejor preparados para enfrentar perturbaciones económicas, como las crisis energéticas o cambios repentinos en el consumo de los hogares”, indicó la Academia.

“Es un honor enorme, es una sorpresa”, dijo Woodford hablando por teléfono con el comité desde Nueva York. La distinción incluye una medalla de oro, un diploma y un premio económico cercano a u$s1 millón.

Distinguido oficialmente con el nombre de Premio Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel, el reconocimiento se entregará el 10 de diciembre en Estocolmo, fecha en la que se conmemora el fallecimiento de Alfred Nobel en 1896.

Cabe recordar que en 2025, el premio Nobel fue para Joel Mokyr, por identificar condiciones previas para el crecimiento sostenido a partir del progreso tecnológico, y para Philippe Aghion y Peter Howitt, por su teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa.