RAE: el pronombre "elle" entró en un Observatorio

Fuentes de la RAE expresaron en medios argentinos el carácter no vinculante de esta incorporación porque "esta información es provisional, no está contemplada aún en las obras académicas, por lo que puede verse modificada en el futuro. La presencia de un término en este observatorio no implica que la RAE acepte su uso".

elle adentro.JPG Elle en la RAE

En enero último la RAE convocó a los periodistas en su sede frente al Museo del Prado para exponer su posición frente a algunas acusaciones de sexismo para presentar un informe sobre el lenguaje inclusivo en idioma español: "Nuestra institución se halla en un proceso de renovación, lenta pero irreversible, en el que la mujer asumirá cuantitativa y cualitativamente un papel más relevante", exponía el documento y explícitamente repudiaba y se declaraba "totalmente contraria a cualquier tipo de sexismo, ya sea de mujeres o de miembros del colectivo LGTBI".

La lengua es un organismo vivo y está atravesada por el impacto de las redes sociales. En el VIII Congreso Internacional de la Lengua Española, que se realizó el año pasado en Córdoba, el lenguaje inclusivo fue uno de los temas, quizá el más polémico y el más explorado, en este encuentro.

Mañana, como todos los jueves, cuando los académicos se reúnan en teleconferencia –por la pandemia- en la sesión semanal, sin lugar a dudas, este tema será el protagonista de este encuentro.