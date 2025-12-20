Uno Entre Rios | El Mundo | Javier Milei

Javier Milei y Lula da Silva se saludaron en la cumbre del Mercosur

El presidente Javier Milei y su par de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, se encontraron en Foz de Iguazú y se produjo un frío saludo entre ambos en el marco de la Cumbre del Mercosur

20 de diciembre 2025 · 12:51hs
El presidente Javier Milei participa este sábado de la cumbre de mandatarios del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, luego de formar parte de la tradicional "foto de familia" con vista a las Cataratas.

El mandatario argentino se encontró con su par de Brasil en la ciudad de Foz de Iguazú.

El jefe de Estado argentino asiste al encuentro con el objetivo primordial de pedir por una mayor apertura comercial del bloque regional. La jornada está marcada por la búsqueda de una estrategia común frente al nuevo aplazamiento del tratado de libre comercio con la Unión Europea, el cual iba a ser rubricado en esta instancia pero fue postergado por el bloque europeo hasta enero debido a la resistencia de sectores agrícolas de Francia e Italia.

Durante el inicio de la actividad oficial, se produjo un frío saludo entre el mandatario argentino y su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ante la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.

En este contexto de tensiones diplomáticas y demoras en las negociaciones externas, el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, fijó la postura de los países miembros al afirmar: "Estamos dispuestos a avanzar, entendiendo que Europa tiene sus plazos para cumplir las cuestiones institucionales internas, pero al mismo tiempo los plazos no son infinitos".

Los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay intentan así consensuar una posición firme frente a un acuerdo que lleva más de 25 años de negociación.

El libertario planteará la necesidad de que el bloque se abra al libre comercio y rompa con las reglas internas que limitan los entendimientos con el resto de los países.

Pese a las expectativas abiertas por la firma del entendimiento entre el Mercosur y la Unión Europea, finalmente el acuerdo se aplazará por determinación del bloque de Europa hasta el mes de enero.

Francia e Italia se mostraron reticentes a algunos puntos del articulado que esgrimieron atentan contra “los intereses de los agricultores” y ”la soberanía alimentaria del continente".

La visita del mandatario se dará también luego de la polémica abierta luego de que Guilherme Boulos, ministro jefe de la Secretaría General de la Presidencia de Brasil, cuestionara un posteo en el que Milei celebró el triunfo del reciente electo en Chile, José Antonio Kast, con una imagen que representaba el norte del continente como una villa miseria.

“El ataque del presidente argentino al pueblo brasileño es vergonzoso. Parece más bien la alucinación de alguien que busca el consejo de voces externas para intentar gobernar un país”, sostuvo a través de su cuenta de X, y sumó: “Milei es la cara de la ultraderecha: estupidez y prejuicio”.

En Casa Rosada habían anticipado la posibilidad al sostener que el tan ansiado entendimiento con la Unión Europea, que lleva ya al menos 20 años en vilo, encuentra resistencia en algunos países europeos.

“No soy optimista. No porque no estemos a favor, obvio que queremos poder comerciar libremente, pero encontramos resistencia en Francia e Italia”, supo plantear una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

Sin embargo, reveló además que el libertario asistirá con un discurso en el que insistirá con la necesidad de que el bloque se abra al libre comercio y elimine la reglamentación que limitan los entendimientos con el resto de los países. “La idea es que vuelva a plantear las bondades de libre comercio y la necesidad de que los países integrantes puedan abrirse comercialmente”, precisaron por los pasillos de Balcarce 50.

