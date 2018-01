Independentistas ya imponen su mayoría en el Parlamento catalán

Los independentistas catalanes pusieron ayer los cimientos para una nueva investidura de su líder Carles Puigdemont, instalado en Bélgica, augurando un nuevo choque con el gobierno español tras el fallido intento de secesión de finales de octubre. En la primera sesión parlamentaria desde entonces, los separatistas retomaron el control del Parlamento regional y pusieron al frente a uno de sus diputados, Roger Torrent, de 38 años, que se impuso con 65 votos contra 56 del candidato opositor. También consiguieron controlar el órgano rector de la institución, con cuatro de sus siete miembros surgidos de sus filas, que en los próximos días debe decidir si permite una investidura a distancia de Puigdemont rechazada por el gobierno español de Mariano Rajoy. Hasta ocho diputados no pudieron asistir a la sesión: cinco de ellos están en Bélgica, entre ellos el mismo Puigdemont, y tres más en prisiones de Madrid. En la cámara, su ausencia se hizo notar con cuatro grandes lazos amarillos, símbolo de protesta contra su situación.

En el exterior del Parlamento, blindado por motivos de seguridad, cientos de militantes independentistas se congregaron para seguir cómo sus representantes recuperaban la institución. La cámara fue disuelta el 27 de octubre por Rajoy, horas después de que en una votación seguida por toda Europa se aprobara una declaración unilateral de independencia para fundar una fallida república. Ese mismo día, el gobierno central tomó el control de la región, destituyó el Ejecutivo de Puigdemont y convocó nuevas elecciones para el 21 de diciembre en esta región de 7,5 millones de habitantes dividida sobre la secesión. Pero a pesar de tener numerosos candidatos en el extranjero o en la cárcel, investigados por rebelión y sedición, los independentistas renovaron su mayoría parlamentaria con 70 escaños sobre 135 y un 47,5% de los votos y se disponen a recuperar el poder regional.

El próximo paso es investir al presidente en la sesión de investidura que debe celebrarse como muy tarde el 31 de enero. Los dos principales partidos separatistas, Juntos por Cataluña de Puigdemont e Izquierda Republicana de Cataluña, anunciaron un acuerdo para investir a Puigdemont, aunque no precisaron cómo hacerlo. Perseguido por la Justicia española, el líder independentista quiere ser investido desde Bélgica por videoconferencia o mediante un discurso leído por otro diputado. Pero Mariano Rajoy no aceptará que Puigdemont gobierne telemáticamente desde Bélgica esta región mediterránea. "Recurriré el primer acto administrativo" en este sentido, dijo a los periodistas el martes. Además, con ocho diputados sin capacidad de asistir al debate, la mayoría parlamentaria de los independentistas no está asegurada. Ayer pudieron salvar la situación permitiendo la delegación del voto de los tres diputados encarcelados, a los que el juez había dado permiso para hacerlo. Esto causó la irritación de los partidos de oposición, entre ellos el antinacionalista de derecha Ciudadanos, que ganó las elecciones de diciembre pero no dispone de apoyos suficientes para formar gobierno. "No se puede empezar por mal pie, no se puede empezar saltándose las reglas del Parlamento", dijo Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña.

El papel de Torrent, del partido Esquerra Republicana (ERC), será importante en los próximos días en la medida en que deberá fijar las condiciones del debate de investidura. "Muchos me han conocido como diputado y saben lo que pienso. No voy a renunciar a eso, pero más allá de mis convicciones políticas están los principios", dijo ayer el nuevo jefe del "Parlament". "Quiero hacer de la democracia y la convivencia los pilares fundamentales de mi mandato", añadió.