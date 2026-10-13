El Vaticano confirmó que al papa León XIV le extirparon un tumor maligno del pulmón derecho durante una cirugía realizada en Roma. La intervención fue exitosa.

Confirmaron que le extirparon un tumor maligno al papa León XIV.

El papa León XIV fue sometido a una cirugía en la que le extirparon un tumor maligno del pulmón derecho, según confirmó este martes el Vaticano. La intervención se realizó en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, donde los médicos le quitaron el lóbulo inferior del pulmón afectado. El procedimiento concluyó exitosamente y sin complicaciones.

La Santa Sede informó que los análisis efectuados durante la operación confirmaron que el nódulo detectado previamente correspondía a un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón. El diagnóstico había sido sospechado a partir de los estudios médicos realizados antes de la intervención.

“El examen histológico realizado durante la cirugía confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios”, precisó el comunicado oficial.

Cómo sigue la recuperación

La operación estuvo encabezada por el cirujano Stefano Margaritora y se desarrolló mediante una técnica videoasistida. El Pontífice permaneció aproximadamente tres horas en el quirófano, aunque la intervención propiamente dicha duró cerca de 90 minutos.

Desde el Vaticano señalaron que León XIV despertó con normalidad después de la anestesia y, tras permanecer bajo observación médica, regresó a su habitación en el décimo piso del Hospital Gemelli.

Los médicos estimaron un período de recuperación de aproximadamente siete días. Por ese motivo, todas las audiencias previstas hasta el martes 20 de octubre fueron suspendidas.