Al final la periodista engañó con el gordo de Navidad y pidió perdón

"¡Que mañana no voy! ¡Mañana no trabajo!", decía muy eufórica Natalia Escudero celebrando junto a los ganadores del Gordo de Navidad en San Vicente del Raspeig en Alicante. "40 décimos del Gordo… ¡Y uno es míííííío!", exclamaba la reportera ante la perplejidad de los conductores españoles María Casado y Fernando Timón.

Embed Aquí la tienes: "la reportera de La 1" de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE



Directo ➡ https://t.co/pfgTOQpaaN pic.twitter.com/58j3ACuNte — TVE (@tve_tve) December 22, 2019

La celebración de la reportera de TVE se hizo viral y se llenaron de comentarios las publicaciones de la periodista en la conexión del magazine matinal de la cadena pública.

Sin embargo, una hora después, Natalia matizaba sus palabras ante la euforia de los presentadores y de las redes porque le hubiera tocado el primer premio. "El Gordo, Gordo, no me ha tocado. Pero un pellizco me ha tocado, y eso sí que es cierto", se arrepintió.

Embed Natalia Escudero, reportera de La Mañana de La 1, que se "ha venido arriba" en directo: "El Gordo, Gordo, no me ha tocado. Pero un pellizco me ha tocado [...] Y la lotería de conocer a toda esta gente". https://t.co/PdbwwySsTG #LoteríaRTVE @LaMananaTVE pic.twitter.com/2xIQRJMX8u — RTVE (@rtve) December 22, 2019

Natalia se convirtió ¿sin querer? en la protagonista del día. Primero eran todo alabanzas y risas por cómo había celebrado su victoria, pero tras conocer que había engañado con lo del Gordo fueron muchos los que no dudaron en criticar a la periodista por el "fake news".

Tal fue el revuelo causado, que la propia Natalia Escudero quiso pedir perdón y explicar lo sucedido a través de su cuenta de Twitter. "Hola a tod@s, sirva este tweet para primero pedir disculpas a cualquier espectador que hoy se haya sentido engañado por una servidora, al afirmar en directo que me había tocado el Gordo de Navidad en el programa La Mañana. Es cierto que me ha invadido la emoción y ahora explico", comienza diciendo.

"Los últimos meses están siendo difíciles para mi por motivos personales, y por primera vez la diosa fortuna me había sonreído con un pellizco. Me he contagiado de la alegría del resto de agraciados, pero no he mentido ni manipulado", prosigue.

"En mis 25 años de carrera como periodista siempre he ido con la cabeza bien alta y la conciencia tranquila por mi riguroso y contrastado trabajo. Es triste que Natalia Escudero sea hoy la periodista manipuladora y mentirosa de RTVE", asegura.

"Respeto a todos los profesionales que por audiencia ‘matan’, roban testimonios, ficcionan noticias, pero Natalia Escudero jamás se ha prestado a ello. Y quede claro que jamás lo haré. Antes son las personas y su dolor que la audiencia", aclara.

"Así que de nuevo pedir disculpas por esta confusión hoy emitida y aclarada en directo en el programa La Mañana …y mantengo que mañana no voy a trabajar, primero por que voy a celebrar ese apetitoso pellizco y voy tengo vacaciones" añadía.