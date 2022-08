El futuro de Facundo Campazzo sigue siendo una incógnita

Por el momento, Campazzo se encuentra junto a la Selección Argentina

https://twitter.com/BasketArgentina/status/1559882355082403842 ¿Cuándo? ¿Donde? ¿A qué hora? ¿Lo televisan?Toda la info para la cuarta ventana clasificatoria a la @FIBAWC 2023! Jueves 25.08 vs. Canadá | 23:40hs en VictoriaLunes 29.08 vs. Bahamas | 21:40hs en Mar del Plata#FIBAWC | #WinForArgentina pic.twitter.com/hHQ5K0mNyX — Basquet Argentina (@BasketArgentina) August 17, 2022

Desde el Real Madrid, club al que emigró directamente desde Peñarol de Mar del Plata y donde obtuvo dos Euroligas, siendo MVP en la última de ellas, admitieron su interés por el cordobés.

Según el diario español As, el agente de Campazzo, Claudio Villanueva, se adelantó al ratificar que aún no hay nada cerrado con el poderoso club español en caso de que Campazzo no siga en Estados Unidos: "No hay acuerdo con el Real Madrid. Es cierto que lo quieren, que Facundo se sintió siempre cómodo, pero no hay nada firmado con el Real".

El argentino jugó dos temporadas en Denver Nuggets, y cuando se abrió el mercado de agentes libres el 1 de julio no recibió ninguna oferta. La franquicia había optado por no retener sus derechos aunque podría haberlo hecho convirtiéndolo en agente libre restringido. La temporada 2022/23 inicia el 18 de octubre y aún no se sabe dónde irá.

Uno de los rumores de destinos más concretos fue el de los campeones defensores Golden State Warriors, que podían liberar un espacio ante la posible salida del veterano Andre Iguodala.

Mientras tanto, Facu sigue entrenando junto a la Selección Argentina de Néstor Che García que el 25 y 29 de agosto disputará la primera ventana de la etapa final de clasificación para el Mundial 2023 ante Bahamas y Canadá. Ambos equipos con fuerte presencia de jugadores NBA.

Luego, entre el 2 y el 11 de septiembre disputará en Brasil la Americup, la competencia continental más importante.