El fuerte testimonio de Price, el primero en hallar a GonÃ§alves

El australiano Toby Price fue el primero en llegar a Paulo Gonçalves cuando el portugués sufrió el fatal accidente este domingo, en el kilómetro 276 de la séptima etapa del Rally Dakar. El último ganador de la prueba intentó alertar con premura a las asistencias médicas, pero desafortunadamente, no pudieron hacer nada por salvar la vida del piloto.

"Era una vía rápida en una meseta abierta, gas a toda velocidad. Sonó la alarma del GPS, miré hacia arriba y vi un punto negro en la distancia. Nunca es bueno, porque estábamos conduciendo muy rápido. Llegué allí y vi a Paulo en el suelo. Comprendí de inmediato que era serio. Traté de hacer todo lo posible, de reanimarlo para que respondiera", describe el australiano en una entrevista en AFP. "Llamamos a los helicópteros y a la gerencia de la carrera lo más rápido posible. Traté de ponerlo de lado, porque su espalda probablemente había sufrido daños. Continuamos pidiendo ayuda y nos dijeron que el helicóptero estaba llegando. Continuamos revisando sus órganos vitales. Desafortunadamente, no obtuvimos una respuesta", admitió.

El piloto de KTM también se pronunció sobre la polémica de la velocidad excesiva de la etapa entre Riad y Wadi Al Dawasair. "Es cierto que esta especial era muy rápida, se corrió a 120 km/h de promedio. Cuando conducimos a estas velocidades, es difícil apartar la vista de la pista, mirar el libro de ruta para comprobar que estás tomando la decisión correcta", pronunció, aunque reconoció que "no es culpa de nadie". "Cuando es tu hora, es tu hora. Desafortunadamente, ayer (domingo) fue el día de Paulo. Me alegra que nos estuviéramos con él el mayor tiempo posible. Recuerdo que en 2017 se detuvo cuando me rompí la pierna para tratar de consolarme", continuó.

"Todos le respetaban mucho, siempre estaba sonriendo, siempre feliz en el campamento. Conocemos los riesgos que corremos, sólo esperamos y rezamos para que no nos pase nada", comentó Price sobre Gonçalves. "Todos los días cuando nos subimos a nuestras motocicletas, sabemos que estamos arriesgando nuestras vidas", concluyó.